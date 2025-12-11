Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) κόντα σε σχολείο της Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που οι μαθητές σχολούσαν, εντοπίστηκε ανήλικος, ηλικίας 16 ετών, να είναι αναίσθητος κοντά σε σχολείο.

Ο ανήλικος, ο οποίος έχει διακόψει τη φοίτηση του, φαίνεται πως είχε συναντηθεί με συνομήλικους του, οι οποίοι του έδωσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός έχασε τις αισθήσεις του καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο ηλεκτρικό τσιγάρο υπήρχε κάνναβη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο.