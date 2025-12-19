Πίσω στη Νομική Υπηρεσία για λήψη αποφάσεων, βρίσκεται ο φάκελος της υπόθεσης βιασμού κρατούμενου στο κελί του τον περασμένο Αύγουστο. Η υπόθεση έχει αρκετές πτυχές, συνδέθηκε με την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ ήδη η δικηγόρος του κρατούμενου έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν ότι η Υποδιεύθυνση Ευάλωτων Προσώπων της Αστυνομίας που ανέλαβε σε δεύτερο στάδιο το φάκελο μετά από οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, προχώρησε σε περαιτέρω εξετάσεις και έρευνες στη βάση και των καταγγελιών της δικηγόρου του Λητώς Καριόλου. Στο κάδρο των ενδεχόμενων ευθυνών έχουν μπει εκτός από κρατούμενοι και μέλη του προσωπικού, γι’ αυτό και οι έρευνες κάλυψαν ολόκληρο το ζήτημα, τόσο του περιστατικού, όσο και της αντίδρασης των δεσμοφυλάκων αλλά και του χειρισμού που έτυχε το περιστατικό από τη διεύθυνση.

Αρχικά τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το ΤΑΕ Λευκωσίας που είχε λάβει καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο του κρατούμενου για τον βιασμό του στις φυλακές. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε άλλη καταγγελία ούτε από τον ίδιο για το συμβάν. Το ΤΑΕ άρχισε έρευνες και ανακρίσεις, πήρε κατάθεση και από το θύμα, το οποίο στο μεταξύ είχε μετακινηθεί εκτός φυλακών και το είχε επισκεφθεί η Επίτροπος Διοίκησης.

Η έρευνα του ΤΑΕ Λευκωσίας ολοκληρώθηκε και ο φάκελος με συγκεκριμένες εισηγήσεις διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία περί τον Οκτώβριο για μελέτη και οδηγίες. Στη συνέχεια μεσολάβησαν επιστολές της δικηγόρου του κρατούμενου για κατ’ ισχυρισμόν συγκάλυψη του περιστατικού, ενώ διέρρευσε και βίντεο με τις πράξεις που υποχρεώθηκε να εκτελέσει από άλλους κατάδικους. Τότε, ο φάκελος με οδηγίες Εισαγγελέα, δόθηκε για περαιτέρω έρευνες σε άλλο τμήμα της Αστυνομίας, ήτοι της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων του Αρχηγείου Αστυνομίας. Οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν γι’ αυτή την υπόθεση έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος επιστράφηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη.

Οι νέες έρευνες κάλυψαν όλα όσα καταγγέλλει η δικηγόρος του κρατούμενου, το ενδεχόμενο ευθύνης από μέλη του προσωπικού, αλλά και της καταγγελίας περί συγκάλυψης. Λήφθηκαν καταθέσεις από δεσμοφύλακες και εξετάστηκαν κλειστά κυκλώματα, ενώ στον φάκελο περιλαμβάνεται και το βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο.