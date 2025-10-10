Επιμένει στο αίτημά της για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, η δικηγόρος του κατάδικου που κατήγγειλε βιασμό από τους συγκρατούμενούς του στις Κεντρικές Φυλακές. Η Λητώ Καριόλου, σε δηλώσεις της στο philenews αναφέρει πως έλαβε μόλις χθες τις απαντητικές επιστολές στις οποίες αναφέρεται η Νομική Υπηρεσία, ωστόσο, αυτές προηγούνται χρονικά της υποβολής των νέων αιτημάτων της, τα οποία στηρίζονται σε νέα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται πως σε ανακοίνωσή της νωρίτερα η Νομική Υπηρεσία αναφέρθηκε στις επιστολές που έλαβε από τη δικηγόρο με ημερομηνίες 26.9.2025, 2.10.2025, 8.10.2025 και 9.10.2025, στις οποίες – όπως σημείωσε- ανταποκρίθηκε τόσο με απαντητικές επιστολές προς τη δικηγόρο με ημερομηνίες 2.10.2025, 3.10.2025 και 9.10.2025 αντίστοιχα όσο και με την παροχή οδηγιών προς την Αστυνομία και τη Διεύθυνση των Φυλακών για συγκεκριμένες ενέργειες.

Ωστόσο, από πλευράς της η δικηγόρος υποστηρίζει πως δεν έχουν απαντηθεί τα αιτήματα που υπέβαλε στις 8 και 9 Οκτωβρίου, τα οποία – όπως τονίζει- βασίζονται σε νέα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη συνέχισης της διερεύνησης από ανεξάρτητο ανακριτή, καθώς και τη λήψη άμεσων μέτρων, δεδομένου ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας του πελάτη της και διασφάλισης κρίσιμου μαρτυρικού υλικού εντός των Φυλακών. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικηγόρο, αναπάντητα παραμένουν επίσης και τα αιτήματα που απηύθυνε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η κ. Καριόλου εξηγεί πως οι επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας, στις οποίες αναφέρεται η δημόσια ανακοίνωσή της, της κοινοποιήθηκαν για πρώτη φορά μόλις χθες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως υπογραμμίζει προηγούνται χρονικά της υποβολής των νέων αιτημάτων, τα οποία στηρίζονται σε νέα στοιχεία που αφορούν την ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητων ανακριτών.

«Στο μεταξύ, ο πελάτης μου εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από λειτουργούς της Διοίκησης των Φυλακών, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν», δηλώνει η δικηγόρος.

«Ο επικεφαλής των ανακρίσεων εξέθεσε το θύμα σε δευτερογενή θυματοποίηση, αμφισβήτησε ευθέως τον πελάτη μου καθώς τόσο ο ίδιος όσο και άλλο μέλος της ανακριτικής ομάδας αρνήθηκαν το δικαίωμά του σε νομική εκπροσώπηση», προσθέτει.

Η δικηγόρος διερωτάται εάν η Νομική Υπηρεσία θεωρεί ορθό να συνεχίσει αυτή η ανακριτική ομάδα τη διερεύνηση, η οποία πλέον επεκτείνεται και στους χειρισμούς συναδέλφων των καθώς και σε ζητήματα συγκάλυψης από λειτουργούς της Διοίκησης των Κεντρικών Φυλακών. Υπενθυμίζει παράλληλα, ότι ο αναπληρωτής διευθυντής των Φυλακών παραμένει στέλεχος της Αστυνομικής Δύναμης.

Επίσης, όπως υποστηρίζει, αυτή τη στιγμή, η Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τους χειρισμούς τους επιτρέπουν σε πρόσωπα τα οποία τελούν υπό διερεύνηση να έχουν άμεση πρόσβαση τόσο σε κρίσιμο μαρτυρικό υλικό εντός των Φυλακών όσο και τη δυνατότητα να συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στον πελάτη της να αποσύρει την καταγγελία του.

«Διερωτώμαι, με ποια ιδιότητα ενήργησε ο Γενικός Εισαγγελέας: Ως νομικός σύμβουλος των κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να φέρουν ποινικές ή άλλες ευθύνες, ή ως δημόσιος κατήγορος, ο οποίος οφείλει να ενεργεί υπέρ της νομιμότητας και της προστασίας του θύματος;», καταλήγει η κ. Καριόλου.