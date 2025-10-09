Νέα κατεπείγουσα επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, απέστειλε χθες η Λητώ Καριόλου, δικηγόρος του κατάδικου που κατήγγειλε βιασμό από τους συγκρατούμενούς του στις Κεντρικές Φυλακές, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πελάτη της. Ανάμεσά σε άλλα, η κ. Καριόλου ζητά την παρέμβασή του για διασφάλιση της προσωπικής του ασφάλειας, καθώς και τη διεξαγωγή αποτελεσματικής διερεύνηση από ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή.

Στην επιστολή της η δικηγόρος περιγράφει με λεπτομέρεια σοβαρές παραλείψεις της Διοίκησης των Φυλακών και της Αστυνομίας, οι οποίες -όπως αναφέρει- παραβιάζουν τα δικαιώματα του πελάτη της τα οποία κατοχυρώνονται από τα Άρθρα 3 και 8 της ΕΣΔΑ. Αναφέρεται στην απόπειρα απόκρυψης της καταγγελίας, τις τιμωρητικές συνθήκες κράτησης μετά την καταγγελία, την ανεπαρκή/προκατειλημμένη διερεύνηση και την δευτερογενή θυματοποίηση του πελάτη της από το ΤΑΕ. Υπογραμμίζεται παράλληλα, ότι η συνέχιση της κράτησης εκθέτει το θύμα σε άμεσο κίνδυνο.

Στην επιστολή της θέτει τα εξής αιτήματα προς τον Πρόεδρο:

Διορισμός ανεξάρτητου (εκτός Αστυνομίας) ποινικού ανακριτή .

. Αναστολή έκτισης ποινής βάσει άρθρου 53(4) του Συντάγματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του θύματος.

βάσει άρθρου 53(4) του Συντάγματος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του θύματος. Άμεσα διοικητικά/πειθαρχικά μέτρα για αποτροπή επηρεασμού μαρτύρων και καταστροφής μαρτυρικού υλικού.

Σε δηλώσεις της στο philenews, η κ. Καριόλου σημειώνει πως ζητούν άμεσα την παρέμβαση του Προέδρου για την προστασία του πελάτη της και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και αμερόληπτης διερεύνησης όπως επιβάλλει το κράτος δικαίου. Όπως αναφέρει «δεν νοείται για παράδειγμα ανακριτές του ΤΑΕ να υποβάλουν τον πελάτη μου σε δευτερογενή θυματοποίηση, να τον αποκαλούν ψεύτη, να καθυστερούν να λάβουν κρίσιμο μαρτυρικό υλικό επικαλούμενοι αδιασαφήνιστες δυσκολίες, να μην αναγνωρίζουν το δικαίωμα του σε νομική εκπροσώπηση ως θύμα εγκληματικής ενέργειας και αυτό να θεωρείται αποτελεσματική διερεύνηση».

«Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι διατεθειμένος να αποτρέψει την περαιτέρω παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πελάτη μου. Η άμεση παρέμβαση του Προέδρου για διασφάλιση πρωτίστως της ασφάλειας του πελάτη μου και της διεξαγωγής στον βαθμό που αυτό είναι ακόμα δυνατό ανεξάρτητης διερεύνησης, προστασίας μαρτυρικού υλικού και αποτροπής περαιτέρω προσπαθειών επηρεασμού μαρτύρων, επιβάλλεται», υπογραμμίζει.

Καταληκτικά, τονίζει πως «μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας — μέσα από ένορκες δηλώσεις άλλων κρατουμένων — σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές, τους κατ’ εντολή ξυλοδαρμούς, τα μαχαιρώματα και τις απειλές κατά της ζωής κρατουμένων, ο Πρόεδρος οφείλει να παρέμβει, διότι στο τέλος της ημέρας φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ακόμη και των φυλακισμένων, όταν όλοι οι άλλοι θεσμοί αδρανούν ή κωλύονται».