Νέα επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα απέστειλε η Λητώ Καριόλου, δικηγόρος του κατάδικου που κατήγγειλε βιασμό από τους συγκρατούμενούς του στις Κεντρικές Φυλακές, επαναλαμβάνοντας το αίτημά της να διοριστεί άμεσα ανεξάρτητος ανακριτής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η δικηγόρος κατέθεσε νέα ένορκη δήλωση του πελάτη της, απαντώντας στην τοποθέτηση της Αστυνομίας ότι «παρά τις προσπάθειες που έγιναν για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης από τον παραπονούμενο, μέσω και της δικηγόρου του, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί».

Στην επιστολή της η κ. Καριόλου κάνει λόγο για σοβαρές παραλείψεις του ΤΑΕ και ενδείξεις συγκάλυψης του βιασμού, επικρίνοντας την στάση των αανακριτικών αρχών και τον τρόπο λήψης της κατάθεσης στις 25 Αυγούστου. Ενδεικτικά, σημειώνει ότι δεν ζητήθηκε άμεσα ιατροδικαστική γνωμάτευση ούτε διασφαλίστηκε το κρίσιμο βίντεο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των Φυλακών. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι ζήτησε επίσημα την διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, αίτημα που διαβιβάστηκε στον Αναπληρωτή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών και της Ανώτερης Λειτουργού κ. Σιαλίδη, ωστόσο, η Αστυνομία αγνοούσε το αίτημα.

Επιπλέον, καταγγέλλει ότι παρά τις προσπάθειές της για άμεση λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης από τον πελάτη της από όταν άρχισε να τον εκπροσωπεί, οι ανακριτές του Τ.Α.Ε. επιχείρησαν να λάβουν συμπληρωματική κατάθεση απευθείας από τον πελάτη της εν τέλει στις 30 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την αναχώρησή της στο εξωτερικό, η οποία ήταν εις γνώση τους και χωρίς να την ενημερώσουν. Η ενέργεια αυτή, προσθετει, οδήγησε τον πελάτη της σε σύγχυση και καταδεικνύει την πρόθεση τους να ληφθεί μαρτυρία ερήμην του δικηγόρου του και πριν τον διορισμό ανεξάρτητου ανακριτή. Η δικηγόρος επισημαίνει κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων και καταστροφής στοιχείων από λειτουργούς των Κεντρικών Φυλακών που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση έφυγε από τα χέρια του ΤΑΕ Λευκωσίας και την ανέλαβε πλέον το ΤΑΕ Αρχηγείου.