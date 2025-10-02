Οι συνθήκες κόλασης που επικρατούν στις Κεντρικές Φυλακές, όπως ανέδειξε η πρόσφατη καταγγελία για βιασμό και φρικτά βασανιστήρια που υπέστη κρατούμενος, θα απασχολήσουν την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Μετά τη συγκλονιστική επιστολή της δικηγόρου του παραπονούμενου, Λητώς Καριόλου, στην οποία αναφέρονταν πως ο πελάτης της κακοποιούνταν σεξουαλικά για δύο συνεχόμενες ημέρες, ότι υπέστη ομαδικό βιασμό με χρήση ναρκωτικών και ότι δεν προστατεύθηκε από τη διεύθυνση του σωφρονιστικού ιδρύματος, η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, απέστειλε επιστολή ζητώντας να επαναφέρουν το θέμα για κοινοβουλευτικό έλεγχο.

«Έστειλα επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να επαναφέρουμε τη συζήτηση και να δούμε τι γίνεται στις φυλακές», ανέφερε στο philenews.

«Η δικηγόρος του θύματος έχει καταγγείλει τρομερά πράγματα. Φαίνεται ότι γίνονται πράξεις στις Φυλακές χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. Επικρατεί μια κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει. Με ανησυχεί ο χειρισμός που έτυχε η υπόθεση. Έγινε ένα έγκλημα σε βάρος κρατουμένου και δεν τον προστάτεψαν. Αντί να μπει αμέσως σε εφαρμογή το πρωτόκολλο, εκβιάστηκε το θύμα για να πει ότι δεν έχει παράπονα. Πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι έγινε το έγκλημα αλλά και τον τρόπο που το χειρίστηκαν. Ο άνθρωποςκακοποιήθηκε δύο φορές. Μιλάμε για συνεχή θυματοποίηση ενός ατόμου. Παύει να είναι άνθρωπος επειδή είναι φυλακισμένος; Επειδή είναι άντρας;», κατέληξε η κ. Ατταλίδου.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε στο philenews, ότι τα ζητήματα των Κεντρικών Φυλακών τους έχουν απασχολήσει επανειλημμένως. «Στις 29 Μαΐου 2023 ενεγράφη αυτεπαγγέλτως, θέμα για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ επαναφέραμε και εξετάσαμε το θέμα αυτό τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Επίσης, ως Επιτροπή έχουμε κάνει δύο επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές».

Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ερχόμενη Δευτέρα, θα συζητήσουμε αν πρέπει να το επαναφέρουμε ξανά. «Υπάρχει θέμα ασφάλειας», επεσήμανε η κ. Χαραλαμπίδου.

«Μας απασχολεί το ζήτημα των Κεντρικών Φυλακών, από τη στιγμή που οι κρατούμενοι είναι πέρα των 900, ενώ η χωρητικότητα είναι για 600 άτομα. Υπάρχει σοβαρό θέμα υπερπληθυσμού. Στην επίσκεψή μας ως Επιτροπή είδαμε άτομα να κοιμούνται στο πάτωμα. Είδαμε ότι μια μεγάλη μερίδα είναι αλλοδαποί, με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν άτομα με διαφορετικές κουλτούρες. Είδαμε ότι η πτέρυγα ανήλικων είναι σε εκείνη των ενηλίκων. Δεν είναι αρκετό το ότι υπάρχει διαχωριστικό! Πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα;», υπογράμμισε. Οι ενέργειες της Επιτροπής πρέπει να είναι σοβαρές και μελετημένες, «να μη θέσουμε σε περεταίρω κίνδυνο άτομα που είναι κρατούμενοι» κατέληξε.