Με κολαστήριο παρομοιάζονται οι Κεντρικές Φυλακές εξαιτίας των φρικτών βασανιστηρίων που καταγγέλλεται ότι βίωσε κρατούμενος. Σύμφωνα με επιστολή της δικηγόρου του, Λητώς Καριόλου, ο παραπονούμενος κακοποιούνταν σεξουαλικά για δύο συνεχόμενες ημέρες. Υπέστη ομαδικό βιασμό. Δύο συγκρατούμενοί του του έδωσαν ναρκωτικά και ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του τον βίασαν. Συνέχισαν, όμως, να τον κακοποιούν και όταν συνήλθε, παρά τις εκκλήσεις του να τον αφήσουν. Επιπλέον, αναφέρει, ότι τον χτύπησαν και ότι ένας κατέγραψε την κακοποίηση με κινητό και διαμοίρασε το βίντεο.

Οι δράστες, σύμφωνα με την κα Καριόλου, απειλούσαν τον πελάτη της ότι θα τον κακοποιήσουν ακόμη πιο βάναυσα αν αντισταθεί και φωνάξει.

Παρά τα βασανιστήρια που υπέστη, η κα Καριόλου καταγγέλλει ότι ο παραπονούμενος δεν προστατεύθηκε εντός του Φυλακών και ότι κινήθηκαν οι διαδικασίες μόνο μετά από την καταγγελία συγγενή του. Ωστόσο, είπε, η διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Λευκωσίας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις.

«Έχω ήδη υποβάλει σχετική καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων», υπογραμμίζει η κα Καριόλου και ζητά αναστολή της ποινής φυλάκισης που του έχει επιβληθεί καθώς και να τιμωρηθούν οι κακοποιητές και όσοι έχουν ευθύνη από τις Φυλακές.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ενεργώντας κατ’ εντολή του πελάτη μου, ο οποίος κατήγγειλε ότι υπέστη επανειλημμένους βιασμούς από συγκρατούμενούς του στις Κεντρικές Φυλακές, απέστειλα σήμερα επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην οποία ζητώ, βάσει του Άρθρου 53(4) του Συντάγματος, την άμεση αναστολή της ποινής φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Ο πελάτης μου υπέστη κατ’ επανάληψη βιασμούς από συγκρατουμένους του εντός του κελιού του. Σε ένα από τα περιστατικά, οι δράστες του χορήγησαν ναρκωτική ουσία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του· τον κακοποίησαν σεξουαλικά, τον χτύπησαν όταν επανήλθε και, παρά τις ικεσίες του να σταματήσουν, συνέχισαν και κατέγραψαν παράνομα στιγμιότυπα της κακοποίησης με κινητό τηλέφωνο. Το βίντεο αυτό διανεμήθηκε τόσο εντός όσο και εκτός φυλακών, καθώς και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αποτέλεσμα τον πλήρη εξευτελισμό και την ανεπανόρθωτη προσβολή της προσωπικότητάς του.

Χρονολόγιο γεγονότων

8 Αυγούστου: Ο πελάτης μου εισήλθε στις Κεντρικές Φυλακές για έκτιση της ποινής του.

14 Αυγούστου: Η Διοίκηση των Φυλακών τον μετέφερε αυθαίρετα στην Πτέρυγα 8Α βαρυποινιτών, αν και ελαφροποινίτης, με το πρόσχημα της χορήγησης θεραπευτικής αγωγής. Εκεί εξαναγκαζόταν να καθαρίζει χώρους και ρούχα άλλων κρατουμένων.

15 Αυγούστου: Δύο συγκρατούμενοι του έδωσαν ναρκωτικά, τον νάρκωσαν, τον χτύπησαν, τον βίασαν. Ο ένας κατέγραψε την κακοποίηση σε βίντεο. Οι δράστες τον απειλούσαν ότι θα τον κακοποιήσουν ακόμη πιο βάναυσα αν αντισταθεί και φωνάξει.

16 Αυγούστου: Ο πελάτης μου ζήτησε από τον υπεύθυνο Λοχία δεσμοφύλακα άμεση μεταφορά σε άλλη πτέρυγα. Εκείνος αρνήθηκε και τον προέτρεψε να επανέλθει μετά το Σαββατοκύριακο. Το ίδιο βράδυ ο πελάτης μου βιάστηκε ξανά.

18 Αυγούστου: Ο πελάτης μου ενημέρωσε το Γραφείο Ασφαλείας των Φυλακών παρουσία Λοχία και δύο εκπροσώπων της Διοίκησης. Οι υπεύθυνοι δεν ενημέρωσαν την Αστυνομία, δεν διευθέτησαν άμεσα ιατροδικαστική εξέταση και δεν του παρείχαν ψυχολογική στήριξη. Τον υποχρέωσαν να υπογράψει έντυπο ότι δεν είχε παράπονο από την Διοίκηση για να επιτρέψουν την μετακίνηση του σε άλλη πτέρυγα.

25 Αυγούστου: Μόνο μετά την καταγγελία στην Αστυνομία συγγενικού προσώπου του πελάτη μου 10 μέρες αργότερα κινήθηκε το ΤΑΕ Λευκωσίας και έλαβε κατάθεση από τον πελάτη μου. Ο πελάτης μου δεν ενημερώθηκε για το δικαίωμά του σε νομική αρωγή.

15 Σεπτεμβρίου: Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από τα ΜΜΕ, η Διοίκηση των Φυλακών τον μετέφερε στα Κρατητήρια Λακατάμιας, όπου κρατείται υπό απάνθρωπες συνθήκες. Κατά τη μεταφορά του, ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την ύπαρξη του βίντεο από τον βιασμό και ευρεία διακίνηση του.

Η διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Λευκωσίας παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και ήδη παραβιάζει το δικαίωμα του πελάτη μου σε αποτελεσματική προστασία. Παρά το αίτημά μου για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης στην παρουσία μου, οι ανακριτές με ενημέρωσαν ότι η διερεύνηση θεωρήθηκε «ολοκληρωμένη» και ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία. Ωστόσο, δεν διερεύνησαν τα αδικήματα της παράνομης καταγραφής και διακίνησης βίντεο με τον βιασμό, υποστηρίζοντας αβάσιμα ότι αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διοίκησης των Φυλακών. Επιπλέον, ο πελάτης μου δεν ενημερώθηκε για το δικαίωμά του σε νομική αρωγή και δεν υποβλήθηκε σε ανεξάρτητη ιατροδικαστική εξέταση, γεγονός που καθιστά την έρευνα αναποτελεσματική και ελλιπή.

Η Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών φέρει ευθύνη για την πλήρη αποτυχία προστασίας του πελάτη μου και για σοβαρές παραλείψεις. Απέρριψε το αίτημά του για μεταφορά μετά τον πρώτο βιασμό, με αποτέλεσμα να υποστεί νέο βιασμό. Παρά τις επίσημες καταγγελίες του, οι υπεύθυνοι δεν ενημέρωσαν την Αστυνομία, δεν διευθέτησαν ιατροδικαστική εξέταση και δεν παρείχαν ψυχολογική στήριξη. Αντίθετα, προχώρησαν σε δημόσια διάψευση, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «ισχυρισμούς». Ενδεικτικά, ενώ από τις 18 Αυγούστου γνώριζαν τους δράστες, ο ένας εξ αυτών αποφυλακίστηκε και παραμένει ελεύθερος. Η στάση της Διοίκησης καταδεικνύει πρόθεση συγκάλυψης.

Παράλληλα, οι συνθήκες κράτησης του πελάτη μου στα Κρατητήρια Λακατάμιας είναι απάνθρωπες και εξευτελιστικές, παραβιάζοντας τα ελάχιστα πρότυπα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τον συνάντησα με σοβαρή μόλυνση στο πόδι, δεμένο πρόχειρα με χαρτί υγείας, και χρειάστηκε να επιμείνω για να λάβει άμεση ιατρική φροντίδα. Παραμένει έγκλειστος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, χωρίς προαυλισμό, δραστηριότητες, ψυχολογική στήριξη ή επαρκή σίτιση. Δεν νοείται η επιστροφή του στις Κεντρικές Φυλακές όπου μετα την καταγγελία του διατρέχει άμεσα κίνδυνο η προσωπική του ασφάλεια.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, είναι επιτακτική η άμεση ανάγκη για:

(α) αναστολή της ποινής φυλάκισης του πελάτη μου,

(β) διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των ποινικών αδικημάτων που τελέστηκαν εις βάρος του, τόσο τους βιασμούς και την παράνομη βιντεογράφηση και διανομή του εξευτελιστικού υλικού καθώς και ποινικά αδικήματα που προκύπτουν από την προσπάθεια συγκάλυψης εγκληματικών ενεργειών από την Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών,

(γ) η διαθεσιμότητα όλων των εμπλεκόμενων λειτουργών της Διοίκησης των Κεντρικών Φυλακών ώστε να αποφευχθεί εκφοβισμός ή επηρεασμός μαρτύρων.

Η παρούσα υπόθεση δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την υπόθεση ομαδικού βιασμού κρατουμένου το 2014, οπότε οι αρμόδιες αρχές έθεσαν σε διαθεσιμότητα δεσμοφύλακες και προχώρησαν στη μετακίνηση του τότε Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών. Τότε, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το θύμα στο νοσοκομείο και το ενθάρρυνε να προχωρήσει σε καταγγελία στις αρχές. Στη σημερινή υπόθεση, αντιθέτως, οι αρμόδιοι φορείς αποσιώπησαν τα γεγονότα και επιχείρησαν να συγκαλύψουν τις εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν.

Εν κατακλείδι, ενημερώνω πως έχω ήδη υποβάλει σχετική καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων (CPT) για πλήρη διεθνή εποπτεία.

Λητώ Καριόλου Δικηγόρος