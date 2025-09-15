Διπλή έρευνα διεξάγεται για σοβαρό περιστατικό στις Κεντρικές Φυλακές, μετά από καταγγελία κατάδικου για σεξουαλική κακοποίησή του.

Η καταγγελία διερευνάται από το ΤΑΕ Λευκωσίας με την Αστυνομία απλά να επιβεβαιώνει ότι διενεργεί εξετάσεις, χωρίς να αναφέρονται άλλες λεπτομέρειες, λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάδικος που αποφυλακίστηκε πολύ πρόσφατα, κατήγγειλε την περασμένη βδομάδα στο ΤΑΕ, ότι τον βίασαν δύο συγκρατούμενοί του στις Κεντρικές Φυλακές τον περασμένο Αύγουστο. Ο παραπονούμενος φέρεται να κατονόμασε τους φερόμενους βιαστές του.

Αμέσως μετά τη λήψη της καταγγελίας, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας μετέβησαν στις φυλακές, διενήργησαν έρευνες και πήραν καταθέσεις από συγκρατούμενους του πρώην κατάδικου στην ίδια πτέρυγα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον περιήλθε στην αντίληψή τους οτιδήποτε. Επίσης, θα ανακριθούν οι δύο κατάδικοι που κατονομάζονται.

Για την καταγγελία είναι ενήμερη η διεύθυνση των φυλακών που διεξάγει δική της έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η κακοποίηση και γιατί οι δεσμοφύλακες δεν αντελήφθησαν οτιδήποτε.

Η Αστυνομία θα εξετάσει και το κλειστό κύκλωμα που λειτουργούσε στον χώρο όπου φαίνεται να συνέβη η σεξουαλική κακοποίηση. Οι έρευνες, όπως μας αναφέρθηκε, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και αναμένεται ότι θα γίνουν επιστημονικές και άλλες εξετάσεις για εξακρίβωση της καταγγελίας του πρώην κρατούμενου.