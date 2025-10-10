Σε οδηγίες προς την Αστυνομία και τη διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών για συγκεκριμένες ενέργειες, προχώρησε η Νομική Υπηρεσία σε σχέση με την καταγγελία για βιασμό εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος και την υπόθεση διαρροής χιλιάδων εγγράφων. «Πρώτιστο καθήκον της Νομικής Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων, τόσο των υπόπτων όσο και των θυμάτων», υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας:

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έγινε δέκτης αιτημάτων για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε δύο σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις Κεντρικές Φυλακές, ενώ είναι σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο που διεξάγεται από την Αστυνομία. Οι υποθέσεις αφορούν στην καταγγελία βιασμού εντός των Φυλακών και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν εκτός Φυλακών.

Πρώτιστο καθήκον της Νομικής Υπηρεσίας σε όλες τις υποθέσεις, όπως και στις παρούσες, είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων τόσο των υπόπτων όσο και των θυμάτων εκεί και όπου υπάρχουν, η επέκταση των ανακριτικών ενεργειών σε όλες τις πτυχές που θα πρέπει να διερευνηθούν και προς όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αλλά και η προστασία τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών.

Σε σχέση με την καταγγελία για βιασμό στις Φυλακές, έχουμε παραλάβει επιστολές από τη δικηγόρο του θύματος με ημερομηνίες 26.9.2025, 2.10.2025, 8.10.2025 και 9.10.2025, στις οποίες η Νομική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε τόσο με απαντητικές επιστολές προς τη δικηγόρο με ημερομηνίες 2.10.2025, 3.10.2025 και 9.10.2025 αντίστοιχα όσο και με την παροχή οδηγιών προς την Αστυνομία και τη Διεύθυνση των Φυλακών για συγκεκριμένες ενέργειες.

Υπόθεση διαρροής εγγράφων

Σε σχέση με την υπόθεση των εγγράφων, αυτή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διερεύνησης. Όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μας, περιλαμβανομένων και των όσων παραδόθηκαν από τους δικηγόρους, είναι υπό αξιολόγηση και όταν ληφθούν αποφάσεις θα δημοσιοποιηθούν.

Τονίζουμε ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αν και, ένεκα του ρόλου της, είναι φειδωλή στις τοποθετήσεις της, είναι παρούσα, ενεργεί με υπευθυνότητα και αξιολογεί οτιδήποτε είναι ενώπιον της, λαμβάνοντας αποφάσεις έχοντας πρώτιστα κατά νου την προστασία των διαδικασιών, ώστε, εάν και εφόσον αποφασιστεί η ποινική δίωξη, να είναι διαθέσιμη η καλύτερη δυνατή μαρτυρία.