Αυξήθηκαν κατά 68% μέσα σε δύο έτη οι αιτητές ασύλου από μη ασφαλείς χώρες, ωστόσο οι υποθέσεις που καταχωρίσθηκαν μειώθηκαν κατά 59% σε σύγκριση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2025 ήταν 3.193, το 2024 ήταν 6.564 και το 2023 ήταν 8.377.

Πρόκειται για τα συμπεράσματα της Νομικής Υπηρεσίας για υποθέσεις που καταχωρούνται στα δικαστήρια εναντίον της Δημοκρατίας από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς. Οι μη ασφαλείς χώρες με τους περισσότερους αιτητές στην Κύπρο είναι η Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο, η Συρία, το Καμερούν, η Νιγηρία και το Ιράν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας:

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας χειρίζεται, μεταξύ άλλων, όλες τις προσφυγές, διατάγματα κράτησης και απέλασης, εφέσεις, mandamus, certiorari και habeas corpus, καθώς και νομικές αρωγές που καταχωρούνται εναντίον της Δημοκρατίας από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, στο Διοικητικό Δικαστήριο, στο Εφετείο, στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η Ετήσια Στατιστική Ανάλυση για το έτος 2025 των υποθέσεων που ο Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τομέας Διοικητικού Δικαίου) χειρίστηκε, αντικατοπτρίζει τον όγκο εργασίας και τη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας στο χειρισμό αυτού του είδους υποθέσεων, και τα κυριότερα συμπεράσματα συνοψίζονται ως ακολούθως:

Α. Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας

Το 2025, καταχωρίσθηκαν 3.193 υποθέσεις από αιτητές ασύλου (προσφυγές, και διατάγματα κράτησης και απέλασης).

Το 2025, υπήρξε μείωση κατά 48% στις νέες καταχωρισθείσες προσφυγές σε σχέση με το 2024, και 59% σε σχέση με το 2023.

Από τις 3.193, οι 2.880 (ποσοστό 90,2%) καταχωρίσθηκαν από μη ασφαλείς χώρες, οι 310 (ποσοστό 9,71%) από ασφαλείς χώρες και οι 3 από ανιθαγενείς (ποσοστό 0,09%).

Το 2025, οι αιτητές από μη ασφαλείς χώρες αυξήθηκαν:

– Κατά 68% σε σύγκριση με το 2023

– Κατά 22% σε σύγκριση με το 2024

Το 2025, οι αιτητές από ασφαλείς χώρες μειώθηκαν:

Κατά 67% σε σύγκριση με το 2023

Κατά 22% σε σύγκριση με το 2024

(α) Ενδεικτικά, οι πρώτες αριθμητικά προσφυγές από μη ασφαλείς χώρες προέρχονταν:

(β) Ενδεικτικά, οι πρώτες αριθμητικά προσφυγές από ασφαλείς χώρες προέρχονταν:

Το 2025, ολοκληρώθηκαν 3.130 προσφυγές. Από αυτές μόνο οι 68 έχουν επιτύχει και συγκεκριμένα:

Το 2025, ολοκληρώθηκαν 3.130 προσφυγές. Από αυτές μόνο οι 68 έχουν επιτύχει και συγκεκριμένα: σε 19 παραχωρήθηκε προσφυγικό καθεστώς

σε 6 παραχωρήθηκε καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας

σε 33 ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση

σε 8 διατάχθηκε ακύρωση του διατάγματος κράτησης

σε 2 επιβλήθηκαν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα

Σε σχέση με τα διατάγματα κράτησης και απέλασης, το 2025 καταχωρίσθηκαν 53 διατάγματα κράτησης και 5 απέλασης.

Κατά την 1.1.2026 εκκρεμούσαν για εκδίκαση 6.390 υποθέσεις.

Κατά την 1.1.2025 εκκρεμούσαν για εκδίκαση 6.590 υποθέσεις.

Κατά την 1.1.2024 εκκρεμούσαν για εκδίκαση 4.902 υποθέσεις.

Β. Διοικητικό Δικαστήριο

Το 2025, καταχωρίσθηκαν στο Διοικητικό Δικαστήριο, εναντίον της Δημοκρατίας, περί των 1.308 προσφυγών (το 2024 καταχωρίσθηκαν 1.465 προσφυγές και το 2023, 1.879).

*Σημ.: Οι προσφυγές που αφορούν «(α) προσφυγές από αλλοδαπούς» είναι υποθέσεις, μεταξύ άλλων, πολιτογράφησης, αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, άδειας παραμονής και/ή εργασίας, άδειας μετανάστευσης, εικονικού γάμου, ιεραρχικές προσφυγές προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, παράλειψης απάντησης από τη Διοίκηση σε αιτήματα αιτητών.

Οι «προσφυγές από αλλοδαπούς» αποτελούν, για το 2025, το 55% του συνόλου των καταχωρισθεισών προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο. Μαζί με τις προσφυγές κατά διαταγμάτων κράτησης και απέλασης, το ποσοστό ανέρχεται στο 68% του συνόλου.

(α) Προσφυγές από αλλοδαπούς*:

Μείωση 13% το 2025 σε σύγκριση με το 2024

Μείωση 42% το 2025 σε σύγκριση με το 2023

(β) Προσφυγές κατά διαταγμάτων κράτησης και απέλασης:

Μείωση 10% το 2025 σε σύγκριση με το 2024

Αύξηση κατά 14% το 2025 σε σύγκριση με το 2023

Το 2025 εκδόθηκαν 193 (δημοσιευμένες) αποφάσεις σε «προσφυγές από αλλοδαπούς*». Εξ αυτών, oι 153 (ποσοστό 79%) κρίθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας και οι 40 εναντίον της Δημοκρατίας (ποσοστό 21%).

Γ. Εφετείο

Το 2025, καταχωρίσθηκαν συνολικά 169 εφέσεις από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς*

Το 2025, οι καταχωρισθείσες εφέσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας αυξήθηκαν κατά 8% σε σύγκριση με το 2024 και μειώθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το 2023.

Το 2025, οι καταχωρισθείσες εφέσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου αυξήθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με το 2024 και μειώθηκαν κατά 30% σε σύγκριση με το 2023.

Το 2025 εκδόθηκαν 60 αποφάσεις (δημοσιευμένες) που αφορούν αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς*. Οι 51 εκδόθηκαν σε σχέση με αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και οι 9 σε σχέση με αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

(α) Από τις 51:

– Οχτώ (8) εφέσεις καταχωρίσθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα και 43 από αιτητές ασύλου.

– Από τις 8 εφέσεις που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας πέτυχαν οι 7 (ποσοστό 88%).

– Από τις εφέσεις των αιτητών ασύλου απορρίφθηκαν οι 41 (ποσοστό 95%) και πέτυχαν 2 (ποσοστό 5%).

(β) Από τις 9:

– Οι 6 καταχωρίσθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα και οι 3 από αιτητές*.

– Από τις 6 εφέσεις που καταχωρίσθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα πέτυχαν οι 5 (ποσοστό 83%) και απορρίφθηκε μία (ποσοστό 17%).

– Από τις εφέσεις των αιτητών* πέτυχαν οι δύο (ποσοστό 67%) και απορρίφθηκε η μια (ποσοστό 33%).

Δ. Ανώτατο Δικαστήριο

Το 2025 καταχωρήθηκαν 37 υποθέσεις προνομιακών ενταλμάτων habeas corpus, το 2024 καταχωρίσθηκαν 32 υποθέσεις και το 2023, 7 υποθέσεις.

Το 2025 τα habeas corpus αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 428% σε σύγκριση με το 2023.

Ε. Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο

Υπό τη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το 2025 εκδόθηκαν έξι αποφάσεις (δημοσιευμένες) σε εφέσεις που αφορούν σε αλλοδαπούς*. Και οι έξι απορρίφθηκαν προς όφελος της Δημοκρατίας.

Εκδόθηκε επίσης μία απόφαση σε αίτηση αιτητή για ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του Ανωτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε τρίτο βαθμό, η οποία και απορρίφθηκε.

Η ανάλυση ετοιμάστηκε από την Προϊστάμενη του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τομέας Διοικητικού Δικαίου), Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κα Γιάννα Χατζηχάννα.