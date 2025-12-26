Εντυπωσιακοί είναι οι αριθμοί σε σχέση με τις αναχωρήσεις επιβατών από το Ισραήλ για την Κύπρο τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ (ΙΑΑ), η Κύπρος μοιράζεται την τέταρτη θέση μαζί με την Ιταλία αλλά κατέχει την πρωτιά σε αριθμό πτήσεων από τα αεροδρόμια του Ισραήλ.

Όσον αφορά την επιβατική κίνηση, στην πρώτη θέση με διαφορά παραμένει η Ελλάδα με 2,2 εκατομμύρια επιβάτες. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 1,6 εκατ., τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 1,5 εκατ. και μετά η Ιταλία και η Κύπρος με 1,2 εκατ. επιβάτες σε πτήσεις από το Ισραήλ.

H Κύπρος έχει τον μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων παγκοσμίως από τα αεροδρόμια του Ισραήλ (Τελ Αβίβ και Χάιφα), συγκεκριμένα έως και 186 πτήσεις την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, όμως, ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και η πρώτη σε ημερήσια κατά κεφαλή δαπάνη των επισκεπτών.

Οι Ισραηλινοί μένουν λιγότερο, συγκριτικά με άλλους προορισμούς, έρχονται δηλαδή για πιο σύντομα ταξίδια λόγω και της απόστασης αλλά αυτό κρατά ένα σημαντικό μέρος της ροής των επισκεπτών και εκτός της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών στις οποίες αναφέρονται ισραηλινά ΜΜΕ, ο αριθμός των επιβατών από το Ισραήλ το 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ, λόγω της σχετικής ηρεμίας συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια (του πολέμου). Από τα 18,4 εκατομμύρια επιβάτες, το 2025 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 22 εκατομμύρια το 2026 και ενδέχεται, όπως σημειώνουν να σπάσει ακόμα και τα προπολεμικά ρεκόρ.

Η Κύπρος η οποία και φέτος είδε μια εκπληκτική αύξηση της τάξης του 42,6% στις αφίξεις από το Ισραήλ, μπορεί δυνητικά να επωφεληθεί ακόμη περισσότερο παρόλο που, όπως σημειώνεται, και στις αναφορές ισραηλινών μέσων, το ποιός προορισμός θα επωφεληθεί και πόσο εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων, από την περιφερειακή κατάσταση μέχρι τη διαθεσιμότητα πτήσεων και μια σειρά από άλλους παράγοντες.

