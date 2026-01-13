Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με το το επίμαχο βίντεο περί διαφθοράς σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος.

Όπως διευκρινίζεται, στο πλαίσιο της διερεύνησης συνδράμουν διάφορες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, έχει ζητηθεί η συνδρομή της Europol, καθώς και αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα διεθνούς συνεργασίας.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς, χωρίς να δίνονται σε αυτή τη φάση περαιτέρω λεπτομέρειες, ώστε να μην επηρεαστεί η ανακριτική διαδικασία.

Δείτε τη δήλωση του:

Αναφορικά με την πορεία των ερευνών που αφορά την ανάρτηση βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Πέμπτη, οι έρευνες από την Αστυνομία συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Περαιτέρω και για διασαφήνιση σημερινών μου δηλώσεων, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης, συνδράμουν διάφορες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Europol και άλλων χωρών του εξωτερικού