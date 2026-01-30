Βροχές, καταιγίδες και χιόνια επιφυλάσσει σήμερα η μέρα, ενώ φαινόμενα θα επιμείνουν και τις ερχόμενες μέρες. Την περιοχή μας επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας αναμένεται κατά διαστήματα να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Από νωρίς το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Παροδικά θα πνέουν μέχρι σφοδροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου το βράδυ τοπικά δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες,

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 18 εκατοστά.