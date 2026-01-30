Τη θλίψη του για τον θάνατο του Γεώργιου Πική, πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και επί σειρά ετών μέλους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εξέφρασε με γραπτή δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στη δήλωση του γίνεται αναφορά στη μακρά και διακεκριμένη πορεία του Γεώργιου Πική στον χώρο της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε ευρυμαθής και καταξιωμένος νομικός με ουσιαστική συμβολή στο νομικό σύστημα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ως Επαρχιακός Δικαστής, μέλος και Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ διετέλεσε και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι ο Γεώργιος Πικής υπηρέτησε δύο φορές ως ad hoc Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εξελέγη μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, πορεία που, όπως αναφέρεται, καταδεικνύει το κύρος και την επιστημονική του κατάρτιση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο συγγραφικό του έργο, καθώς υπήρξε πολυγραφότατος, με άρθρα και βιβλία που κάλυπταν ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων.

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Γεώργιος Πικής έχαιρε ευρείας εκτίμησης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας για το ήθος και την ισχυρή προσωπικότητά του, διατηρώντας πάντοτε ανθρώπινη προσέγγιση στη δημόσια και κοινωνική του προσφορά.

«Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του», αναφέρει το μήνυμα του Προέδρου.