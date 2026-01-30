Στοιχεία για ακίνητα ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας στην επαρχία Κερύνειας, στα οποία έχουν ανεγερθεί παράνομες τουριστικές αναπτύξεις, παρουσίασε την Παρασκευή ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία η Μαρίνα Σάββα, Βοηθός Λειτουργός του Κτηματολογίου Κερύνειας, η οποία προσκλήθηκε ως μάρτυρας από την Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση σφετερισμού περιουσιών εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ.

Στο πλαίσιο της εξέτασής της, η κ. Σάββα παρουσίασε στοιχεία των τεμαχίων και των ιδιοκτητών τους, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής Άννας Ματθαίου ανέφερε ότι στην έκταση που έχουν ανεγερθεί οι αναπτύξεις δεν υπάρχουν εγγεγραμμένες τουρκοκυπριακές περιουσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου Κερύνειας.

Η κ. Σάββα εξήγησε ότι μετά τον πόλεμο του 1974 και ιδίως κατά τη δεκαετία του 1980 το Κτηματολόγιο άρχισε να δέχεται δηλώσεις από εκτοπισμένους για την εγγραφή των ακίνητων περιουσιών τους στο μητρώο. Διευκρίνισε, ακόμα, στο πλαίσιο της εξέτασης, ότι στην περίπτωση που δεν παρουσιαζόταν προπολεμικός τίτλος ιδιοκτησίας, πράγμα που συνέβαινε καθώς κάποιοι εκτοπισμένοι δεν τους είχαν στη διάθεσή τους, η εγγραφή γινόταν με ημερομηνία 1/1/1974 δηλώνοντας έτσι τον αρχικό ιδιοκτήτη.

Κατά την εξέταση της μάρτυρος αξιοποιήθηκαν χάρτες και αεροφωτογραφίες από δορυφόρο που αφορούν στην περιοχές της επαρχίας Κερύνειας, στον Άγιο Αμβρόσιο και στην Καλογραία, όπου βρίσκονται οι παράνομες αναπτύξεις, με τη μάρτυρα να παραθέτει στοιχεία του Κτηματολογίου σχετικά με τους αριθμούς των επηρεαζόμενων τεμαχίων, τους ιδιοκτήτες στους οποίους αντιστοιχούν, την τοποθεσία και το εμβαδόν τους.

Από τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Σάββα, προκύπτει ότι οι επηρεαζόμενες περιουσίες εκτείνονται σε εμβαδόν πέραν των 35.000 τετραγωνικών μέτρων στις τοποθεσίες Άγιος Σίντης, Κοκκινοχώραφα και Πέτρα Στητή του Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, και αντιστοιχούν σε αρκετούς ιδιοκτήτες, ενώ υπάρχει και μικρός αριθμός αδήλωτων ακινήτων. Κατόπιν ερώτησης της Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η κ. Σάββα διευκρίνισε ότι στην περιοχή Άγιος Σίντης δεν υπήρχαν καταχωρημένοι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του Κτηματολογίου.

Τέλος, η κ. Ματθαίου έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στη διεξαγωγή έρευνας στο Κτηματολόγιο για κάποιο ακίνητο. Η κ. Σάββα ανέφερε ότι μπορεί κάποιος να αιτηθεί έρευνα, νοουμένου ότι έχει έννομο συμφέρον. Εφόσον διαπιστωθεί αυτό, εκδίδεται πιστοποιητικό έρευνας από το Κτηματολόγιο, πρόσθεσε η μάρτυς. Διευκρίνισε, επίσης, ότι όποιος προτίθεται να πωλήσει ακίνητο δικαιούται να προχωρήσει σε έρευνα.

Απαντώντας σε ερώτηση της Δικηγόρου της Δημοκρατίας για το πως ενημερώνεται κάποιος που υποβάλλει αίτημα για έρευνα, το οποίο απορρίπτεται, επειδή δεν υπάρχει συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, η κ. Σάββα είπε ότι ενημερώνεται το πρόσωπο που έχει αιτηθεί την έρευνα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το αίτημα και ότι ενημερώνεται και για τον λόγο που δεν μπορεί να γίνει αυτό.

Με την ολοκλήρωση της κυρίως εξέτασης της μάρτυρος, η διαδικασία διακόπηκε για να συνεχιστεί με αντεξέτασή της από την υπεράσπιση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, στις 4 Φεβρουαρίου στις 9:00 π.μ.

ΚΥΠΕ