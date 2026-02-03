Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη, το Υπουργείο Άμυνας με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΑΚΣ) με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για τον Πολιτικό Σχεδιασμό Εκτάκτων Αναγκών.

Την υπογραφή του Μνημονίου χαιρέτισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, τονίζοντας ότι η θεσμοθετημένη πλέον συνεργασία ενισχύει ουσιαστικά τον Πολιτικό Σχεδιασμό Εκτάκτων Αναγκών και ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων και πολυεπίπεδων προκλήσεων.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, στη Λευκωσία, ο κ. Πάλμας επεσήμανε ότι η διεθνής πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, στο οποίο οι παραδοσιακές απειλές συνυπάρχουν με ασύμμετρες και υβριδικές προκλήσεις. Όπως ανέφερε, περιφερειακές συγκρούσεις, αναθεωρητικές πολιτικές, ενεργειακή αβεβαιότητα και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.

Ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η ασφάλεια και η άμυνα αποτελούν κεντρικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε σύγχρονου κράτους, ενώ για την Κυπριακή Δημοκρατία, ως ημικατεχόμενη χώρα εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος και της ανθεκτικότητας του κράτους είναι ακόμη πιο επιτακτική. «Η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στη στήριξη του Υπουργείου Άμυνας προς τον νέο θεσμό της ένταξης των αποστράτων αξιωματικών στην Πολιτική Επιστράτευση, σημειώνοντας ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών. Όπως είπε, το Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετεί τη συνέργεια αυτή, εντάσσοντας τη στρατιωτική εμπειρία στον πυρήνα του εθνικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και πολιτικής επιστράτευσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει ποσοτικά και ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εθελοντική και αμισθί προσφορά των αποστράτων αξιωματικών, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη απόδειξη ήθους, ανιδιοτέλειας και προσήλωσης στην πατρίδα, σε μια εποχή κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι ηθικές αξίες δοκιμάζονται. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η άμυνα, η ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων δεν αποτελούν αποκλειστική ευθύνη ενός φορέα, αλλά συλλογική υποχρέωση της Πολιτείας και της κοινωνίας στο σύνολό της, μέσα από τη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, υποστράτηγος ε.α. Αλέξανδρος Χαραλάμπους, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικής σημασίας τόσο για τον Σύνδεσμο όσο και για το σύνολο της Εθνικής Φρουράς και της παλλαϊκής άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η υπογραφή του Μνημονίου αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Συνδέσμου, το οποίο βρήκε ανταπόκριση τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών όσο και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι για την υλοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, περισσότερα από 30 μέλη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν εθελοντικά στο κάλεσμα, χωρίς καμία οικονομική απολαβή, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει το αίσθημα ευθύνης και την αγάπη των αποστράτων για την πατρίδα. Τόνισε ότι οι απόστρατοι αξιωματικοί «δεν αποστρατεύονται», αλλά παραμένουν έτοιμοι να προσφέρουν, με τις συσσωρευμένες εμπειρίες και τις γνώσεις τους, στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ελευθερία του κράτους.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΣΑΑΚΣ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Άμυνας, την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς και την ΚΥΠΣΕΑ για τη συνεργασία και τη στήριξη, σημειώνοντας ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί σταθμό και επιστέγασμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας για την αναβάθμιση και θεσμική κατοχύρωση του ρόλου των αποστράτων αξιωματικών στην κυπριακή κοινωνία και την εθνική άμυνα.