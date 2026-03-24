Τις ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδος και την αποστολή των φρεγατών και των μαχητικών F-16, από την πρώτη στιγμή προκειμένου να φτιαχτεί μια ομπρέλα προστασίας της Κύπρου λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην περιοχή, εξέφρασε την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Έλληνα ομόλογό του, στην Αθήνα. Από την πλευρά του Νίκου Δένδια έγινε αναφορά και στο ενδιαφέρον της Λευκωσίας για την αγορά του συστήματος αντι-drone «Κένταυρος».

Στις δηλώσεις του, ο κ. Πάλμας τόνισε ότι στη συνάντηση που είχε με τον κ. Δένδια έγινε ανασκόπηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο και διαπιστώθηκε από κοινού ο αναβαθμισμένος ρόλος που διαδραματίζουν Ελλάδα και Κύπρος στην περιοχή. «Ο ανθρωπιστικός και ειρηνευτικός ρόλος που εχουν οι δύο χώρες σε συνεργασία είναι ισχυρός κι αδιαμφισβήτητος και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουμε αποστολές με ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη ενός διαλόγου έτσι ώστε και η διπλωματία να παρέμβει για να λήξει ο πόλεμος», κατέληξε ο κ. Πάλμας.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι συζητήθηκαν οι διμερείς, αμυντικές σχέσεις και η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο, στο Ιράν και τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες από την αύξηση της τιμής της ενέργειας.

«Στο διμερές επίπεδο συζητήσαμε για το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αγορά “Κένταυρων”» είπε, αναφερόμενος στο ελληνικό προηγμένο σύστημα αντι-drone. Ο κ. Πάλμας θα έχει συνάντηση με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) προκειμένου να γίνει η παρουσίαση των συστημάτων, αλλά «νομίζω το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

