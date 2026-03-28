Μεγάλο αριθμό γαλλικής κατασκευής τροχοφόρα οχήματα, μέσω του κανονισμού SAFE, θέλει να αποκτήσει η Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας La Tribune. Όπως αποκάλυψε το philenews σε δημοσίευμα του τον περασμένο Δεκέμβριο, στη λίστα του ΥΠΑΜ, υπάρχουν δύο επιλογές και οι δύο από τη γαλλική βιομηχανία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Κύπρος διατηρεί παράδοση στους εξοπλισμούς τεθωρακισμένων γαλλικής προελεύσεως και η επιλογή της γαλλικής αγοράς, δεν είναι καθόλου τυχαία.

Το γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Λευκωσία εξετάζει την αγορά περίπου 80 οχημάτων Griffon και περίπου 100 Serval από την KNDS France, ενώ μέρος αυτών ενδέχεται να φέρει αντιαρματικούς πυραύλους Akeron MP της MBDA. Επιπλέον, η La Tribune υποστηρίζει ότι γίνονται συζητήσεις με την γαλλική εταιρεία Arquus για αναβάθμιση περίπου 80 τεθωρακισμένων VAB από τον στόλο της Εθνικής Φρουράς.

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η Κύπρος έχει ήδη κινηθεί τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση γαλλικών αμυντικών εξοπλισμών.

Οι ιδιότητες του VBMR Griffon

Το VBMR Griffon (Véhicule Blindé Multi-Rôle), είναι τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, που αναπτύχθηκε από κοινοπραξία εταιρειών όπως η Nexter (νυν KNDS), η Arquus και η Thales Group.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Ρόλος: Μεταφορά και υποστήριξη πεζικού στο πεδίο μάχης

Πλήρωμα: 2–3 άτομα + έως 8 στρατιώτες

Κινητικότητα: 6×6 τροχοφόρο, υψηλής ευκινησίας σε αστικό περιβάλλον και ανώμαλο έδαφος

Προστασία: Θωράκιση έναντι βαλλιστικών απειλών, ναρκών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών (IEDs)

Οπλισμός: Τηλεχειριζόμενος σταθμός όπλων με πολυβόλο 12.7χιλ. ή εκτοξευτή βομβίδων 40χιλ.

Το Griffon αποτελεί μέρος του γαλλικού προγράμματος εκσυγχρονισμού στρατού Scorpion, με στόχο τη δικτυοκεντρική μάχη και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ μονάδων. Χρησιμοποιείται για μεταφορά στρατιωτών, αναγνώριση, διοίκηση και υποστήριξη επιχειρήσεων.

Οι ιδιότητες του VBMR-L Serval

Το VBMR-L Serval (Véhicule Blindé Multi-Rôle Léger Serval) , είναι ελαφρύ τεθωρακισμένο όχημα πολλαπλών ρόλων, σχεδιασμένο για ταχεία ανάπτυξη και επιχειρήσεις υψηλής κινητικότητας. Αναπτύχθηκε από τη Nexter (KNDS), την Texelis και τη Thales Group.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Ρόλος: Ελαφρύ όχημα μεταφοράς πεζικού / πολλαπλών αποστολών

Πλήρωμα: 2 άτομα + έως 6 στρατιώτες

Κινητικότητα: 4×4 τροχοφόρο, σχεδιασμένο για γρήγορη ανάπτυξη και επιχειρήσεις σε δύσβατο έδαφος

Βάρος: Περίπου 15–17 τόνοι (ελαφρύτερο από το Griffon)

Προστασία: Θωράκιση έναντι μικρών όπλων, ναρκών και IEDs

Οπλισμός: Τηλεχειριζόμενος σταθμός όπλων με πολυβόλο 7.62 ή 12.7χιλ. ή εκτοξευτής βομβίδων

Το Serval αποτελεί μέρος του γαλλικού προγράμματος Scorpion και προορίζεται για αποστολές όπου απαιτείται ταχύτητα, ευελιξία και ταχεία αντίδραση, όπως:

αναγνώριση

ειδικές επιχειρήσεις

επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον

ταχεία μεταφορά μονάδων

Σε σχέση με το VBMR Griffon, το Serval είναι πιο ελαφρύ και ταχύτερο, με ελαφρύτερη θωράκιση και χαρακτηρίζεται ως καταλληλότερο για ευέλικτες, ταχείες επιχειρήσεις.