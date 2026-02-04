Σε επίσημη θεσμική παρέμβαση προς ευρωπαϊκό επίπεδο προχώρησε η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, αποστέλλοντας επιστολές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αρμόδια όργανα δεοντολογίας, με αίτημα τη διερεύνηση των επίμαχων δημόσιων δηλώσεων του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες -όπως αναφέρει- προσβάλλουν την αξιοπρέπεια ατόμων με νοητική αναπηρία και αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια δημόσια μεταδιδόμενου podcast, όπου χρησιμοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός «πελλοί» που κρίθηκε ιδιαίτερα προσβλητικός και στιγματιστικός για άτομα με νοητική αναπηρία. Όπως επισημαίνεται, η χρήση της συγκεκριμένης έκφρασης δεν μπορεί να θεωρηθεί γλωσσικό ολίσθημα ή χιουμοριστική αναφορά, αλλά συνιστά μορφή λεκτικής βίας που ενισχύει στερεότυπα, κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι όταν τέτοιες εκφράσεις προέρχονται από εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ζήτημα υπερβαίνει το επίπεδο της προσωπικής άποψης και καθίσταται θέμα θεσμικής ευθύνης και δημοκρατικής λογοδοσίας. Όπως σημειώνει, ο δημόσιος λόγος των εκλεγμένων εκπροσώπων οφείλει να συνάδει με τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της μη διάκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται η εξέταση του περιστατικού από τα αρμόδια όργανα και επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνα για ζητήματα δεοντολογίας, ισότητας και συμπεριφοράς των Ευρωβουλευτών, καθώς και η αξιολόγηση των δηλώσεων μέσω των προβλεπόμενων μηχανισμών λογοδοσίας.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τις οποίες έχει κυρώσει και οφείλει να εφαρμόζει. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι, ακόμη και αν υπήρξε απολογία, αυτή δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της υπόθεσης ούτε υποκαθιστά την ανάγκη θεσμικού ελέγχου.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά κατά κάθε μορφής λεκτικής κακοποίησης, στιγματισμού και διάκρισης εις βάρος ατόμων με αναπηρία, διαμηνύοντας ότι η προστασία της αξιοπρέπειας των αθλητών και των κοινοτήτων που εκπροσωπούν αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτούσια η επιστολή ΕΔΩ.