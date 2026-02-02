Καθόλου ικανοποιημένη δεν άφησε την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) η τοποθέτηση του Φειδία Παναγιώτου, για την καδικαστέα αναφορά του στα άτομα με νοητική αναπηρία με την οποία τους χαρακτήριζε «πελλούς». Η ΚΥΣΟΑ, τονίζει πως ο Κύπριος ευρωβουλευτής, δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της απαράδεκτης συμπεριφοράς του, ενώ υπενθυμίζει πως η καταγγελία τους τέθηκε ήδη ενώπιον της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σε νέα ανακοίνωσή της, η ΚΥΣΟΑ σημειώνει πως «μία οφειλόμενη απάντηση, χωρίς πολιτική σκοπιμότητα, παρά μόνο πολιτική διεκδίκηση. Καθώς, δεν έχουμε βάλει στόχο της ζωής μας να «κλέψουμε» ψήφους από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, εκτός εάν θεωρεί ότι με τα βιντεάκια κάνει προεκλογική εκστρατεία για τις ευρω-εκλογές του 2029, και με την κριτική την οποία του ασκήσαμε για την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του, του τη χαλάσαμε».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «μέσα από τις πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του κύριου Φειδία Παναγιώτου, προκύπτει ότι ακόμη δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της απαράδεκτης συμπεριφοράς του, και όπως φαίνεται, ούτε και πρόκειται, καθώς το προσωπικό και καθόλα αυθαίρετο συμπέρασμά του σχετικά με την κατακραυγή της κοινωνίας στον προσβλητικό χαρακτηρισμό του, είναι ότι: η Διακομματική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για την Αναπηρία, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έχουν πολιτικές σκοπιμότητες και απώτερο στόχο να του “φάνε” ψήφους».

Η ΚΥΣΟΑ προσθέτει ότι «κι όμως, αυτό το οποίο κάθε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται απόλυτα ως βασική αρχή, είναι ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, συνιστά πολιτική πράξη. Όταν εκφράζεται από το αναπηρικό κίνημα, αποτελεί πράξη αυτό-εκπροσώπησης, συλλογικής διεκδίκησης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το ότι ο κατά τα άλλα, μεταμελημένος ευρωβουλευτής, κύριος Φειδίας Παναγιώτου, αποδίδει την πολιτική διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολιτικές σκοπιμότητες, οδηγεί σε προβληματισμό για την αντίληψή του περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έννοια του ακτιβισμού. Γι’ αυτό και με κάθε συγγνώμη του με «ουρά», δεν προσβάλει μόνο τους αγώνες δεκαετιών, προσβάλει θεσμικά το αξίωμα του ευρωβουλευτή».

Φαίνεται, τονίζει η ΚΥΣΟΑ, «πως ο εν λόγω Κύπριος Ευρωβουλευτής, όπως δεν πρόλαβε να μάθει κάτι το οποίο μεγαλώνοντας καλλιεργείς ως αντίληψη, ότι δηλαδή, τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν είναι «πελλά», προφανέστατα παραμέλησε να μάθει και τα εξής ουσιώδη: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως γενική αρχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συγκροτεί δεσμευτικό πλαίσιο προστασίας του ενωσιακού δικαίου, απέναντι στο οποίο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρουν πολιτική και θεσμική ευθύνη συμμόρφωσης. Εκτός εάν ο ευρωβουλευτής Παναγιώτου, θεωρεί ότι τίποτα δεν τον δεσμεύει».

Καταλήγοντας, η ΚΥΣΟΑ επεσήμανε πως «η επίσημη και από κοινού καταγγελία της ΚΥ.Σ.Ο.Α. και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας, βρίσκεται ήδη ενώπιον της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Του αμιγώς πολιτικού σώματος, το οποίο, πάραυτα, δεσμεύει κάθε μέλος του, σαφώς και τον κύριο Παναγιώτου».