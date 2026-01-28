Πέρασαν τρεις ημέρες από το ξέσπασμα του σάλου και της αναστάτωσης που προκάλεσε ο χαρακτηρισμός «πελλοί» για άτομα με νοητική αναπηρία από τον ευρωβουλευτή, μέχρι να έρθει χθες η απάντησή του, με τον γνωστό τρόπο. Με ένα καλά σκηνοθετημένο βιντεάκι και τον ίδιο, με παραστατικό τρόπο, να επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις, ο Φειδίας Παναγιώτου ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας –ούτε λίγο ούτε πολύ– ότι επρόκειτο για γλωσσικό ολίσθημα. Εξήγγειλε μάλιστα αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άτομα με νοητική αναπηρία, προκειμένου να… απολογηθεί για το λάθος του.

Η εξήγηση που έδωσε, δεν έπεισε όμως την ΚΥΣΟΑ να απαντά στον Ευρωβουλευτή χαρακτηρίζοντας ως ύβρις την προσπάθεια του ευρωβουλευτή να παρουσιάσει την οργή της κοινωνίας ως πολιτική σκοπιμότητα, ενώ ενημέρωσε πώς ο παραθλητής Μαριος Φιλίππου δεν συγκατατίθεται στην προβολή του ίδιου στο επίμαχο βίντεο.

Η αντίδραση της κοινωνίας, πάντως, ήταν τέτοια που δημιούργησε τεράστια πίεση προς τον ευρωβουλευτή και το περιβάλλον του για το θέμα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογείται για τον χαρακτηρισμό «πελλοί» που χρησιμοποίησε, όπως και για τη συνολικά απαξιωτική συμπεριφορά του απέναντι όχι μόνο στον συγκεκριμένο συνομιλητή, αλλά και προς τους περισσότερους που έχει απέναντί του ως πιθανούς υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας.

«Εμούνταραν όλοι να με φάνε. Να σας πω την αλήθεια, αυτή τη φορά καλά μου έκαναν. Ο λόγος είναι διότι, χωρίς να το θέλω, ονόμασα “πελλούς” τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων με νοητική αναπηρία», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Επιχειρεί, μάλιστα, να παρουσιάσει το όλο θέμα ως αντίδραση του… συστήματος και των κομμάτων, με αφορμή το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Άμεση Δημοκρατία να εμφανίζει δυναμική που, όπως υποστηρίζει, τους φοβίζει.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσω τον οποιοδήποτε και την οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια. Παρ’ όλο που, όπως καταλαβαίνετε, ήταν άθελά μου. Και δαμέ θέλω πραγματικά να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στους αθλητές της κατηγορίας S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι αγωνίζονται με πείσμα και δύναμη για να μας κάνουν περήφανους, αλλά και στον οποιονδήποτε μπορεί να πρόσβαλα ή να στεναχώρησα με εκείνο που είπα», ανέφερε.

«Πάντως, ίσως ένας από τους πιο βαθύτερους λόγους που έκανα αυτό το λάθος ήταν η προέκταση ότι, πιο γενικά, πολλά από αυτά τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία η κοινωνία μας τα παραμελεί και τα αγνοεί. Ούτε καν μπαίνει στον κόπο να σκεφτεί κάποιες λέξεις για να περιγράψει αυτά τα άτομα με σεβασμό και αξιοπρέπεια», υποστήριξε.

Χωρίς αντίλογο

Αξιοσημείωτο είναι ότι, για ακόμη μία φορά, ο ευρωβουλευτής επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από βίντεο που ετοιμάζει μαζί με τους συνεργάτες του και πιθανότατα με έτοιμα και καλά μελετημένα επικοινωνιακά κείμενα, αφού πληροφορίες τον θέλουν να έχει γύρω και πίσω του ομάδα ατόμων που τον καθοδηγούν. Παράλληλα, αποφεύγει την έκθεση σε ζωντανές εκπομπές ή συνεντεύξεις για ζητήματα που προκύπτουν. Τη Δευτέρα ήταν καλεσμένος σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες όμως δεν παρουσιάστηκε. Υπενθυμίζεται ότι και για τα δημοσιεύματα περί έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εις βάρος του, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επιλέγοντας να δώσει τη δική του εκδοχή μέσω βίντεο.

Νέα πυρά ΔΗΣΥ κατά ΕΛΑΜ

Νέα επίθεση κατά του ΕΛΑΜ εξαπέλυσε ο ΔΗΣΥ, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεσή τους. «Το ΕΛΑΜ ακολουθεί την προσφιλή του τακτική: προσωπικές επιθέσεις, απαξιωτικές αναφορές, διχαστική ρητορική και παραπληροφόρηση», αναφέρει ο ΔΗΣΥ και προσθέτει ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι φωνές ούτε τα συνθήματα. «Είναι η συνέπεια και οι πράξεις. Χωρίς στρατηγική και επιχειρήματα, παρά μόνο με συνθήματα, δεν έρχονται νίκες για την πατρίδα μας αλλά ήττες», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το ΕΛΑΜ ψηφίζει μαζί με το ΑΚΕΛ στην Οικονομία και στις Μεταρρυθμίσεις, τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρώπη. Ο λαϊκισμός είναι ο ίδιος, από όπου κι αν προέρχεται.

Άλμα: Ανακοίνωσε ακόμη 10 υποψήφιους

Δέκα ακόμη υποψήφιους για το ψηφοδέλτιό του ανακοίνωσε χθες το κίνημα Άλμα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κινήματος, «πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεγούν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι και υποψήφιες, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας επιλογής του συνόλου των υποψηφίων».

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Επαρχία Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Κυπριανίδης, Δημήτρης Παπαδάκης, Μιχάλης Σπαστρής, Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους, Πέτρος Χατζηνικολάου

Επαρχία Λεμεσού: Νεόφυτος Θεοδωρίδης, Νίκος Στυλιανίδης, Έτμοντ Χαγουίλα

Επαρχία Λάρνακας: Μαρία Πελιβανίδη

Επαρχία Κερύνειας: Νικολέττα Χριστοδούλου

Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο Μιχάλης Παρασκευάς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για την επαρχία Λευκωσίας, θα είναι τελικά υποψήφιος στην επαρχία Λεμεσού.