Απάντηση μετά το σάλο για την αναφορά του σε «πελλούς» δίνει μέσω βίντεο ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος αφενός αναγνωρίζει το λάθος του, αφετέρου όμως συνδέει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με πολιτικές σκοπιμότητες και με τις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες του δίνουν μεγάλο προβάδισμα.

«Εμούνταραν όλοι να με φάνε. Να σας πω την αλήθεια, αυτή τη φορά καλά μου έκαναν. Ο λόγος είναι διότι χωρίς να το θέλω, ονόμασα «πελλούς» τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων με νοητική αναπηρία», αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Πριν σχολιάσω παρακάτω, θέλω να ακούσετε από μόνοι σας τι ακριβώς είπα», είπε και παρέθεσε απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον παρα-αθλητή Λοΐζο Χρυσάνθου, που διεκδικεί μια θέση στους υποψήφιους της «Άμεσης Δημοκρατίας» για τις βουλευτικές εκλογές κατά τη διάρκειας τα οποίας έγινε και το σχόλιο.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσω τον οποιοδήποτε και την οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια. Παρ΄όλο που όπως καταλαβαίνετε ήταν άθελά μου. Και δαμέ θέλω πραγματικά να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να πω ένα μεγάλο συγνώμη στους αθλητές της κατηγορίας S14 των Παραολυμπιακώμν Αγώνων, οι οποίοι αγωνίζονται με πείσμα και δύναμη για να μας κάνουν περήφανους, αλλά και τον οποιοδήποτε μπορεί να πρόσβαλα ή να στεναχώρησα με εκείνο που είπα», ανέφερε.

Θεωρώ, συνέχισε, πως το να παραδέχεσαι το λάθος σου δεν είναι δείγμα αδυναμίας αλλά δύναμης.

«Πάντως, ίσως ένας από τους πιο βαθύτερους λόγους που έκανα αυτό το λάθος, ήταν η προέκταση ότι πιο γενικά πολλά από τούτα τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, η κοινωνία μας τα παραμελεί και τα αγνοεί. Ούτε καν μπαίνει στον κόπο να σκεφτεί κάποιες λέξεις για να περιγράψει τούτα τα άτομα με σεβασμό και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε.

Όπως σας είπα παιδιά, συνεχίζει ο Φειδίας Παναγιώτου, τούτο το podcast «το είχα κάνει δύο μήνες πριν – συγκεκριμένα στις 29 Νοεμβρίου. Απλώς διερωτώμαι γιατί το θυμήθηκαν τώρα και άρκεψαν να με κατηγορούν;», είπε προβάλλοντας τις ανακοινώσεις των κομμάτων.

«Έχει άραγε σχέση ότι μια – δυο μέρες πριν να ξεκινήσει να συζητιέται αυτό το θέμα, έδειξαν τα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας να ξεπερνούν το 10% συγκριτικά με το 5% που είχαμε δύο μήνες πριν; Ό,τι συμφέροντα και να παίζονται, αυτό δεν δικαιολογεί εκείνο που είπα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να με κρίνει και να με κατηγορεί, και αλήθεια μου αρέσει αυτό το πράγμα διότι είμαι άνθρωπος που θέλω να βελτιώνομαι. Το να με κρίνουν δεκάδες χιλιάδες άτομα βοηθάμε να γίνομαι καλύτερο».

Κλείνοντας την απάντησή του, ο Φειδία Παναγιώτου ανέφερε πως: «Θέλω να μου πείτε εσείς τι να κάνω για να βοηθήσω τα άτομα με αναπηρία. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι στο επόμενο γκρουπ στο Ευρωκοινοβούλιο που θα φέρω να είναι άτομα με αναπηρία. Σας αγαπώ και θέλω να ζητήσω ξανά συγνώμη».