Καταγγελία σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου στο Ευρωκοινοβούλιο, θα υποβάλει η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή μετά την αναφορά του ευρωβουλευτή σε «πελλούς» μιλώντας για άτομα με νοητική αναπηρία, κατά τη διάρκεια podcast με φιλοξενούμενο, έναν παρααθλητή, τον Λοΐζο Χρυσάνθου, που διεκδικεί μια θέση στους υποψήφιους της «Άμεσης Δημοκρατίας» για τις Βουλευτικές Εκλογές. Οι τοποθετήσεις του Φειδία, πέρα από την αντίδραση της Παραολυμπιακής Επιτροπής, ξεσήκωσαν θύελλα και από άλλες οργανώσεις καθώς και από κόμματα.

Την πρόθεση της καταγγελίας έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Ανδρέας Γεωργίου, σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά τον Φειδία Παναγιώτου και καλώντας τον σε απολογία.

«Δυστυχώς με αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά του Φειδία Παναγιώτου, που προσβάλλει το Παραολυμπιακό κίνημα, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα άτομα με αναπηρίες, είτε αυτές οι αναπηρίες είναι σωματικές, είτε οπτικές, είτε νοητικές. Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι ο αρμόδιος Φορέας στα θέματα αθλητισμού που αφορά όλα αυτά τα άτομα. Προσπαθούμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλες οι παράλληλες οργανώσεις που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά δικαιώματα αυτών των ατόμων, να μεταφέρουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι όλα τα άτομα που έχουν οποιεσδήποτε αναπηρίες, έχουν και το δικαίωμα της άθλησης και της ίδιας συμπεριφοράς στην κοινωνία», είπε ο κ. Γεωργίου.

«Δυστυχώς, ο Φειδίας Παναγιώτου, με την απαράδεκτη συμπεριφορά του που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, συνομιλώντας με ένα εξαιρετικό παιδί, σε ήθος, σε χαρακτήρα και ωριμότητα, ο οποίος του απάντησε με σαφήνεια, ευγένεια και νομίζω και πληρότητα. Όφειλε ο ίδιος, εάν δεν γνώριζε ή αν είχε αμφιβολία για κάποια θέματα, να προέβαινε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και όχι να αστεείζεται, να τρώει και να συμπεριφέρεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη απαράδεκτα στο άτομο που βρίσκεται απέναντί του».

Η άγνοια, υπογραμμίζει σε άλλο σημείο ο κ. Γεωργίου, δεν τους ικανοποιεί ως δικαιολογία. «Εάν δεν είχε αντιληφθεί τι του έλεγε ο συνομιλητής του, να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και να ρωτήσει τι εννοούσε με την έννοια νοητικές αναπηρίες, όπως του εξήγησε λεπτομερώς ο συνομιλητής του για τις κατηγοριοποιήσεις για τα θέματα της κολύμβησης».

Ο Φειδίας Παναγιώτου, συνέχισε, «έκανε αυτό το podcast όχι για να προβάλει αυτό το παιδί και το Παραολυμπιακό κίνημα και την κοινωνία, αλλά ουσιαστικά εξευτέλισε και τον συνομιλητή του και ολόκληρο το Παραολυμπιακό Κίνημα. Τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες, απαράδεκτές και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να απολογηθεί δημόσια. Να ζητήσει συγγνώμη από όλα τα άτομα που έχουν αναπηρίες, είτε σωματικές, είτε νοητικές ή οπτικές. Δεν θέλω να υποθέσω τις άλλου είδους αναπηρίες πώς θα τις περιέγραφε. Εντελώς απαράδεκτο».

Ως Συμβούλιο, είπε ο κ. Γεωργίου, είναι αρκετά πικραμένοι, θυμωμένοι και οργισμένοι και αναμένουν απολογία από τον Ευρωβουλευτή. «Θα προχωρήσουμε να κάνουμε καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ενημερώσουμε για αυτή τη συμπεριφορά και ο Φειδίας Παναγιώτου, αλλά και αυτοί που τον στηρίζουν, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει πλέον να σοβαρευτεί, να αντιληφθεί ότι έχει να κάνει με την κοινωνία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχουν κάποια άτομα, πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και ακόμα και κάποια προβλήμαατα που έχουν να τους δώσουμε την ευκαιρία να αισθάνονται άνετα σε αυτό το χώρο».

Ο κ. Παναγιώτου, είπε ακόμη, συγχύζει τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται ως Ευρωβουλευτής. «Είναι ως σαν να βρίσκεται σε κάποιο χώρο που γίνεται για διασκέδαση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τον ίδιο και πολύ περισσότερο αυτούς που τον στηρίζουν. Εφόσον παρουσιάζεται ως αντισυστημικός και προσπαθεί να φέρει νέα ήθη στην πολιτική, όφειλε να είναι πιο μελετημένος και ιδιαίτερα πολύ προσεχτικός για θέματα που άπτονται σε μερίδα του κοινωνικού συνόλου».

Αναφερόμενος στον Λοΐζο Χρυσάνθου και κατά πόσον του μίλησαν από την Παραολυμπιακή Επιτροπή, ο κ. Γεωργίου είπε «τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο 48ωρο επικρατεί οργή και αγανάκτηση σε όλους. Είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος ο αθλητής δεν αισθάνεται καλά για την παρουσία του στο συγκεκριμένο podcast. Τον αφήσαμε να ηρεμίσει, εμείς προχωρήσαμε σαν θεσμικός φορέας στην καταγγελία της συμπεριφοράς του Φειδία Παναγιώτου και σίγουρα θα έχουμε συνάντηση μαζί του (σ.σ. του Λοΐζου Χρυσάνθου), για να δούμε πως αισθάνεται».

Ξεκαθάρισε ότι δεν του καταλογίζουν οτιδήποτε και διαμήνυσε ότι αντίθετα θεωρούν ότι προσπάθησε να επεξηγήσει το Παραολυμπιακό Κίνημα.

Αντιδράσεις και από Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Η Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Α.Ο.Α.ΜΕ.Α.) με τη σειρά της, καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες δηλώσεις του Ευρωβουλευτή, οι οποίες -όπως σημειώνει- αναπαράγουν προσβλητικά στερεότυπα εις βάρος ατόμων με νοητική αναπηρία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν συνάδουν ούτε με τις αρχές της συμπερίληψης, ούτε με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε με το θεσμικό βάρος που φέρει ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο δημόσιος λόγος δεν μπορεί να συγκαλύπτεται πίσω από το “χιούμορ”, την απειρία ή την ηλικία, όταν προσβάλλεται η εγγενής αξιοπρέπεια ανθρώπων».

Η Κ.Α.Ο.Α.ΜΕ.Α., συνεχίζει, «εκπροσωπεί και στηρίζει καθημερινά αθλητές και αθλήτριες με νοητική αναπηρία, οι οποίοι με συνέπεια, πειθαρχία και ήθος αγωνίζονται, διακρίνονται και τιμούν την Κύπρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δηλώσεις που τους υποβαθμίζουν ή τους γελοιοποιούν πλήττουν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τις αξίες του αθλητισμού που πρεσβεύουν την ισότητα, τον σεβασμό και τη συμπερίληψη».

Ως Ευρωβουλευτής, ο κ. Παναγιώτου φέρει προσωπική και πολιτική ευθύνη να αντιλαμβάνεται ότι ο λόγος του έχει βαρύτητα και πραγματικές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν αφορά ανθρώπους που επί δεκαετίες αγωνίζονται για ορατότητα, αποδοχή και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, καταλήγει η Ομοσπονδία.