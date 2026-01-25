Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει το προσβλητικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για άτομα με νοητικές αναπηρίες, κατά τη διάρκεια podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». «Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας».

Δείτε το στιγμιότυπο στο πιο κάτω βίντεο

Αυτούσια η ανακοίνωση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια δημόσιου podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου. εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό.

Καλούμε τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παπαγιώτου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του και να τοποθετηθεί με τρόπο που να προάγει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση ακολουθώντας τα λόγια του Επίκτητου: «Οὐ τά πράγματα ταράττει τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ αἱ περὶ τῶν πραγμάτων δόξαι.», δηλαδή «Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία».

Παράλληλα, καλούμε την κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης να σταθούν αρωγοί στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας κοινωνικοποίησης και ισότιμης ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Κύπρο και θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής βίας, υποτίμησης και κοινωνικού ρατσισμού.