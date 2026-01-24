Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί λεκτικό ατόπημα του Ευρωβουλευτή Φειδίας Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια podcast, με σχόλιο που θεωρείται προσβλητικό για άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Καλεσμένος στο podcast ήταν ο 21χρονος παρα-αθλητής κολύμβησης Λοΐζος Χρυσάνθου, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2028 και παράλληλα εκδήλωσε ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός αθλητής επιχειρούσε να εξηγήσει τον τρόπο κατηγοριοποίησης των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αναφέροντας ότι ο ίδιος, έχοντας διαγνωστεί με πολυνευροπάθεια, αγωνίζεται στην κατηγορία S-10. Όπως διευκρίνισε, στις κατηγορίες S1 έως S10 συμμετέχουν αθλητές με σωματικές αναπηρίες, ενώ στις S11 έως S13 άτομα με προβλήματα όρασης.

Όταν ο Λοΐζος Χρυσάνθου επιχείρησε να αναφερθεί και στην κατηγορία S-14, η οποία αφορά αθλητές με νοητικές αναπηρίες, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη ρωτώντας χαρακτηριστικά αν «η S-14 εν για τους πελλούς», σχόλιο που προκάλεσε εμφανή αμηχανία στον συνομιλητή του.

Ο Λοΐζος Χρυσάνθου, φανερά αμήχανος, έσπευσε να του απαντήσει λέγοντας: «Όι ρε φίλε, σόρρυ, εν ξέρω αν το είπα λάθος… Έχουν σχέση με τον εγκέφαλο, έχουν νοητικά προβλήματα». Στη συνέχεια, ο Ευρωβουλευτής, γελώντας και αντιλαμβανόμενος το σοβαρό ατόπημά του, επιχείρησε να αλλάξει θέμα, με τον νεαρό αθλητή να τονίζει ότι στην εν λόγω κατηγορία αγωνίζεται και ένας Κύπριος αθλητής, ο οποίος μάλιστα είναι πολύ καλός του φίλος.

Το στιγμιότυπο καταγράφεται σε βίντεο και έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.