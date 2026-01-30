Κομματικές προθέσεις και σκοπιμότητες καταλογίζει σε εκείνους που αντέδρασαν κατά έντονο τρόπο για το χαρακτηρισμό «πελλούς» σε αναφορά του για άτομα με νοητική αναπηρία ο Φειδίας Παναγιώτου.

Καλεσμένος στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, ο Φειδίας Παναγιώρου, ανέφερε αρχικά: «Ένιωσα πολύ άσχημα όταν βγήκε αυτό το πράγμα από το στόμα μου». Ερωτηθείς γιατί δεν απολογήθηκε αμέσως, απάντησε ότι «δεν είναι η απολογία μετά αλλά οι πράξεις μετά. Να βελτιωθείς ως άνθρωπος, να καταλάβεις, να κάνεις κάτι για εκείνη την ομάδα».

«Είμαι ευγνώμων με αυτό το πράγμα που έγινε γιατί ήταν μια ευκαιρία να δώσω την προσοχή μου σε αυτά τα άτομα. Είμαστε η προτελευταία χώρα στην ΕΕ στα κονδύλια για αυτά τα άτομα».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του συνομιλητή του στο podcast ώστε να μην εμφανίζεται το πρόσωπο του στο απολογητικό βίντεο του κ. Παναγιώτου, σχολίασε αρχικά ότι «αφού ήταν στο podcast, υπόγραψε» για να προσθέσει ότι «μίλησα μαζί με το παιδί, του είπα αν θέλεις να κάνουμε κάτι να το συζητήσουμε μαζί δημοσίως και μου είπε προτιμώ να μην κάνουμε κάτι τώρα, αλλά πιο μετά».

Κληθείς να απαντήσει στο σχόλιο του δημοσιογράφου, αν τόσα χρόνια δεν είχε ακούσει για τα άτομα με νοητική αναπηρία, ο Φειδίας απάντησε ότι «είμαι ενάμισι χρόνο ευρωβουλευτής, είχα άλλες προτεραιότητες. Τώρα είναι καλή ευκαιρία να καταλάβω πολλά πράγματα».

Για την καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο εναντίον του, είπε: «Θα ακουστεί λίγο άσχημο, αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι πολιτικοποιημένα πράγματα. Αν δείτε και τα άτομα που είναι πρόεδροι, είναι μέσα σε κόμματα. Νομίζω περισσότερο γίνεται για να πιάσουν ψήφους. Δεν είναι κάτι με εμένα, δεν είναι ότι μισούν εμένα, απλά έπιασα ένα 20% και θέλουν να πιάσουν ψήφους».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ευρωβουλευτής τοποθετήθηκε και για την έρευνα εναντίον του από το Ευρωκοινοβούλιο για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία.

Μεταξύ άλλων είπε ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποδέχθηκε την ενοικίαση της οικίας που χρησιμοποιεί ως γραφεία, και ότι «αν έκανε λάθος το Ευρωκοινοβούλιο και μου είπε εντάξει ενώ δεν είναι εντάξει, το Ευρωκοινοβούλιο φταίει όχι εγώ».

Δείτε την συζήτηση: