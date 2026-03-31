Η πορεία των κομμάτων είναι όπως τον κουμπαρά. Όταν δεν βάζεις λεφτά στον κουμπαρά αλλά μόνο παίρνεις, φυσιολογικά κάποια στιγμή θα αδειάσει. Κι αυτό φαίνεται να γίνεται με παραδοσιακά κόμματα . Το φαινόμενο, πάντως, δεν είναι κυπριακό, τοπικό, αλλά διεθνές.

Ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, που χρονικά τοποθετούνται στις 24 Μαΐου, γίνονται πολλές συζητήσεις για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, δοκιμάζονται σκληρά τα παραδοσιακά κόμματα και πως ο θυμός και η απαξίωση βρίσκουν «διέξοδο» σε νέους σχηματισμούς. Αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Η πορεία ξεκίνησε προ πολλού.

Αυτό σημαίνει πως η πολιτική, όπως την έχουμε βιώσει και βιώνουμε, έχει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τον κύκλο της. Και ο λόγος είναι γιατί δεν προσαρμόζονται τα κόμματα στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. Η επικοινωνία με τους πολίτες, τους εν δυνάμει ψηφοφόρους, γίνεται με άλλο τρόπο. Τον τρόπο, που επικοινωνούν μεταξύ τους οι πολίτες, διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Καλή είναι η προσωπική επαφή, πλην όμως, η κρίσιμη μάζα «κινείται» όλο, σχεδόν, το 24ωρο μέσα από τις πλατφόρμες των ΜΚΔ. Εκεί μπορούν να λάβουν μηνύματα, να επικοινωνούν.

Είναι σαφές πως όσο οι πολιτικοί απαξιώνονται, απαξιώνεται και η πολιτική. Και ενόψει τούτου αναζητούνται διέξοδοι, που όταν δοκιμαστούν πολύ πιθανόν να απογοητεύσουν. Και όχι γιατί δεν δοκιμάστηκαν, λόγω έλλειψης εμπειρίας, αλλά επειδή δεν έχουν μπούσουλα. Δεν έχουν πολιτική και απουσιάζει το ιδεολογικό στίγμα. Αν και αυτό το τελευταίο έχει ξεθωριάσει. Φαίνεται και από την ευκολία, που ένας υποψήφιος βουλευτής ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετακομίσει στο ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.

Εάν μελετήσουμε την τελευταία δημοσκόπηση της RAI, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού «Άλφα», διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι για παράδειγμα, το κόμμα Άμεση Δημοκρατία, του κ. Φειδία Παναγιώτου, έχει εισροές από το ΑΚΕΛ. Εκ πρώτης όψεως, αυτό προκαλεί εντύπωση. Ειδικά επειδή αφορά το ΑΚΕΛ και συνήθως αυτά τα κόμματα χάνουν μεν ψηφοφόρους, αλλά αυτοί στην πλειοψηφία τους δεν μετακινούνται σε άλλους σχηματισμούς, αλλά επιλέγουν την αποχή. Προφανώς και οι διαρροές έχουν κάποια εξήγηση. Η Άμεση Δημοκρατία έχει αντιγράψει το κόμμα των «Πέντε Αστέρων», στην Ιταλία και ακολουθεί αυτό το μοντέλο, που μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως έχει κοινά πεδία με εκείνα του ΑΚΕΛ. Πολλές απόψεις από τα όσα αναφέρει ως θέσεις(!) της η Α.Δ. προφανώς και αρέσουν στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ. Και για θέματα εσωτερικής πολιτικής ( π.χ. εκποιήσεις) και εξωτερικής ( Ρωσία κλπ). Το θέμα είναι πώς ένα παραδοσιακό ιστορικό κόμμα κατέστη τόσο ευάλωτο ώστε να έχει διαρροές προς το κόμμα του κ. Φειδία Παναγιώτου. Ιδιαίτερα από ένα κόμμα, την Α.Δ., που είναι αχταρμάς και δεν διατυπώνει πολιτικό λόγο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις συγκλίνουν ότι το σκηνικό είναι ρευστό. Κι αυτό το ρευστό σκηνικό επηρεάζει πρωτίστως τα παραδοσιακά κόμματα. Και τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν λαμβάνουν τα μηνύματα. Και φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα κοστίσει.

Κι ένα παράδειγμα από μακριά, που ελπίζουμε να μην το ζήσουμε: Πρόσφατα, στο Νεπάλ, τις εκλογές κέρδισε ένας ράπερ. Ο Balendra Shah, γεννηθέντας στις 27 Απριλίου 1990, ήταν ο μεγάλος νικητής μαζί με το κόμμα του, το «Rastriya Swatantra», το οποίο ιδρύθηκε το 2022. Από τις πρώτες του δε ενέργειες ήταν η σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού της χώρας του, Σάρμα Όλι, για την φερόμενη εμπλοκή του στη αιματηρή καταστολή της εξέγερσης που τον ανέτρεψε πριν από έξι μήνες.

Χωρίς να γνωρίζουμε τα δεδομένα στη χώρα αυτή, προφανώς και τέτοιες μεγάλες ανατροπές μπορούν να γίνουν και σε εμάς σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο. Δύσκολα θα μπορούν τέτοιες αλλαγές να αγγίξουν και το επίπεδο της διακυβέρνησης. Ελπίζουμε!