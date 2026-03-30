Τις τελευταίες μέρες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει, για ακόμη μία φορά, από αναρτήσεις του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος, αυτή την φορά, ως κομματάρχης πλέον, επιχειρεί να κάνει αυτό που έκανε και το 2024, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές: να περπατήσει από τη μία άκρη της ελεύθερης Κύπρου ως την άλλη, προκειμένου να εγγράψει νέους ψηφοφόρους στον εκλογικό κατάλογο.

Εννοείται πως, όπως άλλωστε κάθε τι που κάνει και το παρουσιάζει ως πολιτική πράξη, έτσι και αυτό το βιντεοσκοπεί και το αναμεταδίδει ζωντανά σε όλους τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τους οποίους, βέβαια, γεμίζει και με ένα σωρό μικρά βίντεο, σαν μικρές ιστορίες, με νεαρούς που συναντά στα διάφορα χωριά από τα οποία περνά.

Κάνει «πασιαμά», που του περνά άλλωστε, και τους «κουρτίζει», όπως λέμε στην καθομιλουμένη, να συμπληρώσουν τη φόρμα που έχει μαζί του και τους δίνει, για να τους εγγράψει στον εκλογικό κατάλογο και να πάνε να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Μαντέψτε, λοιπόν, τι και ποιον θα ψηφίσουν οι νέοι ψηφοφόροι που θα καταφέρει να εγγράψει ο Φειδίας στις βουλευτικές εκλογές. Σκεφτείτε πώς ο μιμητισμός, ως συμπεριφορά, επιδρά στους νέους αυτής της ηλικίας και πώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει ρεύμα υπέρ του.

Τι, όχι; Ε, και πριν από δύο χρόνια, όταν ξεκινούσε να περπατά και να τρέχει μέρα και νύχτα και να κάνει «πασιαμά» με συνομηλίκους του, γελούσαμε και θεωρούσαμε πως ένας γραφικός τύπος προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή πάνω του και να κάνει χάζι. Ε, το αποτέλεσμα το είδαμε. Και την προσοχή τράβηξε πάνω του και χάζι έκανε, δίνοντας ένα γερό χαστούκι σε όλους όσοι τον παρακολουθούσαμε αποσβολωμένοι, και τότε και στη συνέχεια, να κάνει διάφορα χαζά για να κερδίζει την προσοχή.

Διότι, κακά τα ψέματα, ο Φειδίας Παναγιώτου πολιτικός δεν είναι, ούτε και πρόκειται να γίνει. Ένας YouTuber/TikToker είναι, που ξέρει καλά την τέχνη του digital marketing — μπορεί να το έχει και ως έμφυτο ταλέντο — ώστε να βγάζει χρήματα πουλώντας τον εαυτό του. Είτε ως πολιτικό, είτε ως ερωτευμένο άντρα της μέλλουσας συζύγου του, της Στυλιάνας, είτε ως παπαδοπαίδι, είτε απλώς ως παραγωγό βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα οποία βγάζει χρήματα.

Αυτός είναι και αυτός θα είναι πάντα ο Φειδίας, όπως και η Άμεση Δημοκρατία και οι διάφορες άλλες φιλοσοφίες που κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν μέσω αυτού.

Το ζητούμενο, όμως, εδώ είναι άλλο: Τι έκαναν και τι κάνουν τα κόμματα στο θέμα της εγγραφής νέων ψηφοφόρων; Τίποτα. Αρκούνται σε αυτούς που θα έρθουν μέσω των φοιτητικών παρατάξεων — αν έρθουν — και στη διαφημιστική εκστρατεία της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Τόσοι υποψήφιοι, τόσες εκδηλώσεις, τόσες εμφανίσεις σε παραδοσιακά ΜΜΕ και άλλες τόσες αναρτήσεις και βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά καμία αναφορά στην εγγραφή νέων ψηφοφόρων.

Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καλείς τους νέους να εγγραφούν στους καταλόγους, αλλά να μπορείς να φτάσεις σε αυτούς, να μιλήσεις τη γλώσσα τους και να τους δώσεις λόγο ή να τους «τσιγκλίσεις» να εκφράσουν λόγο. Να τους κάνεις να προβληματιστούν γιατί πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί πρέπει να συμμετάσχουν στις εκλογές και γιατί πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια με τα οποία να αποφασίζουν σε ποιον ή σε ποιους θα δώσουν την ψήφο τους.

Ο Φειδίας αυτό που κάνει είναι να πηγαίνει να τους βρίσκει, να «κόφκει» δυο κουβέντες μαζί τους, περί ανέμων και υδάτων, και να τους κινητοποιεί. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Αυτοί οι νέοι, όταν αποφασίσουν να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν, τον μόνο που θα ξέρουν θα είναι τον Φειδία και το κόμμα του.

Ναι, να λέμε και να ξαναλέμε για την επικινδυνότητα του Φειδία Παναγιώτου και για τη Βουλή των κλόουν και των λαϊκιστών που θα απειλούν να τινάξουν κράτος και οικονομία στον αέρα, αλλά ας αναλογιστούν και οι κομματικές ηγεσίες τις ευθύνες τους για το πεδίο που αφήνουν ελεύθερο στον Φειδία και τον όποιο Φειδία, για να κάνει παιχνίδι.