Εκστρατεία με στόχο την εγγραφή των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στους εκλογικούς καταλόγους ξεκινά ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Η εκστρατεία αρχίζει σήμερα στις 16:30 από το Παραλίμνι, με τη μορφή ενημέρωσης και κινητοποίησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ευρωβουλευτή, η εκστρατεία θα ξεκινήσει από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και θα συνεχίσει στη Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο.

Σκοπός της πρωτοβουλίας, όπως σημειώνεται, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και η ενεργοποίηση του εκλογικού σώματος.