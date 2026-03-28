Μπορεί μια κρίση να αλλάξει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό; Το drone που έπεσε στις βρετανικές Βάσεις τα μεσάνυχτα της Κυριακής 1η προς 2α Μαρτίου, μας ξημέρωσε με μια ανησυχία και έναν φόβο. Συναισθήματα, όμως, που άλλαξαν από το απόγευμα της Δευτέρας με την άφιξη των τεσσάρων ελληνικών μαχητικών F-16 και την ανακοίνωση για την αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών.

Ακολούθησε η αντίδραση της Γαλλίας και η τριμερής Χριστοδουλίδη, Μητσοτάκη και Μακρόν στη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά και χιλιοειπωμένα.

Μήνυμα ασφάλειας ως επιστέγασμα της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης ή υπερφίαλες παραστάσεις που στέλνουν λάθος μηνύματα προς το εξωτερικό, με αντίκτυπο αρνητικό στον Τουρισμό και κατ’ επέκταση στην Οικονομία;

Η προχθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας RAI Consultants, που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΛΦΑ, καταγράφει ένα σημαντικό στοιχείο σε σχέση με την εικόνα της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτυπώνοντας τα θετικότερα αποτελέσματα εδώ και αρκετό καιρό. Μέσα σε ένα διάστημα όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη δύο ανοιχτά μέτωπα, της γεωπολιτικής κρίσης και του αφθώδους πυρετού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά της θετικής του εικόνας. Αυτό, όπως προκύπτει από μία συνολική ανάγνωση της έρευνας, φαίνεται να είναι άμεσα συνυφασμένο με τη συμπαράσταση που βρήκε η χώρα από την Ελλάδα, πρωτίστως, αλλά και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η αντιαεροπορική ασπίδα προστασίας που στήθηκε γύρω από την Κύπρο φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην Κυβέρνηση και να λειτουργεί ως μετρήσιμο στοιχείο εξαργύρωσης της εξωτερικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα για τον βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο που επιτελεί τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το 10% απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι και το 29% αρκετά ικανοποιημένοι. Δηλαδή, συνολικά, ποσοστό 39% αποτιμά θετικά τους χειρισμούς του Νίκου Χριστοδουλίδη. Συγκριτικά, είναι το μεγαλύτερο θετικό ποσοστό. Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου, η συνολική θετική εικόνα της Κυβέρνησης ήταν στο 33%, όπως και τον Ιανουάριο. Τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως και τον Οκτώβριο του 2024, το συνολικό ποσοστό θετικής αποτίμησης του τρόπου που ο Πρόεδρος επιτελεί τα καθήκοντά του ήταν μόλις στο 26%. Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό που δείχνει πως η εικόνα του Προέδρου Χριστοδουλίδη ακολουθεί μια σταθερά ανιούσα πορεία. Ο τελευταίος μήνας ήταν ο σημαντικότερος, και αυτό ενισχύεται και από τα εξής δεδομένα:

>> Στο ερώτημα της αξιολόγησης της υποστήριξης και συμπαράστασης από την υπόλοιπη Ευρώπη, το 40% απάντησε θετικά και το 37% μάλλον θετικά Συνολικά, το 77% των πολιτών αξιολογεί θετικά την υποστήριξη και. συμπαράσταση της Ευρώπης.

>> Ακόμα πιο ψηλά είναι τα ποσοστά της θετικής αξιολόγησης της στρατιωτικής ενίσχυσης από την Ελλάδα, με το 56% να το κρίνει ως πολύ θετικά και το 26% ως μάλλον θετικά. Δηλαδή, συνολικά, το 82% απάντησε θετικά.

>> Θετική ήταν και η αξιολόγηση για το αίσθημα ασφάλειας, με το 21% να απαντά ότι είναι πολύ ικανοποιημένο και το 35% αρκετά ικανοποιημένο.

>> Στο ερώτημα για την ικανοποίηση από τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στην κρίση του Ιράν, το 21% απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο και το 33% αρκετά ικανοποιημένο. Δηλαδή, συνολικά, το 54% απαντά θετικά, έναντι 42% αρνητικά.

>> Αύξηση των ποσοστών θετικής αξιολόγησης καταγράφει ο Νίκος Χριστοδουλίδης και σε ό,τι αφορά την εξωτερική διακυβέρνηση, με το συνολικό ποσοστό θετικής αποτίμησης να φτάνει το 56%, έναντι 48% τον Φεβρουάριο και 50% τον Ιανουάριο.

Μικρή αύξηση καταγράφεται και στην αξιολόγηση της εσωτερικής διακυβέρνησης, με το συνολικό ποσοστό θετικής άποψης να είναι στο 32%, έναντι 28% τον Φεβρουάριο και 30% τον Ιανουάριο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο 10 – 19 Μαρτίου, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη και η κρίση στην κτηνοτροφία από τον αφθώδη πυρετό.

Κυβέρνηση και κομματικό σκηνικό

Η ρευστότητα, αλλά και η απορρύθμιση του πολιτικού σκηνικού, φαίνεται να ευνοεί την Κυβέρνηση. Ιδιαίτερα το αίσθημα ανασφάλειας που φαίνεται να προκαλείται από την ανησυχία για την επόμενη μέρα της Βουλής και του πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα του ΑΛΦΑ κατέδειξε, σε αντιδιαστολή με την αύξηση της θετικής εικόνας της Κυβέρνησης, πως ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τα κόμματα παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Συγκεκριμένα, μόνο το 17% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα κόμματα, έναντι 15% τον Φεβρουάριο και 12% τον Ιανουάριο.