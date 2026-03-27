Στην κρίση του αφθώδους πυρετού και τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν τις πρώτες μέρες από τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση απάντησε με αντισταθμιστικά μέτρα και γενναιόδωρες αποζημιώσεις. Στην ανησυχία για τις εξελίξεις του πολέμου στο Ιράν, τις αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων και το φόβο για μειωμένο τουρισμό, επανήλθε χθες με νέο γενναιόδωρο πακέτο οικονομικών μέτρων στήριξης της κοινωνίας. Είναι προφανές πλέον ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ρίχνει στην… μάχη το δεύτερο πιο ισχυρό χαρτί του, μετά την εξωτερική πολιτική, που αφορά το αποθεματικό μιας ισχυρής οικονομίας. Είναι όμως αυτό ικανό να αντισταθμίσει τα όσα δέχεται ως κριτική για κυβερνητικές αστοχίες σε ό,τι αφορά ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης;

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει πολλές φορές δηλώσει, και ο ίδιος και αρκετοί από τους Υπουργούς της Κυβέρνησής του, ότι δεν μετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία και δεν αναμετρώνται στην κάλπη. Αυτό αποτελεί κατά μία έννοια μία απόλυτα σωστή τοποθέτηση. Ρεαλιστικά, όμως, η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μπορούν να μείνουν εκτός προεκλογικής, από τη στιγμή που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αποτελούν μέρος της εξίσωσης του πολιτικού σκηνικού. Το άνοιγμα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, του κομποδέματος της Οικονομίας ήταν εν μέρει και συνέπεια της πίεσης που ασκείται στην Κυβέρνηση από τα κόμματα, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, ως συνέπεια της προεκλογικής εκστρατείας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν το άνοιγμα της κάλπης και, όσο και αν η Κυβέρνηση θέλει να μείνει εκτός των προεκλογικών αντιπαραθέσεων, αυτό δεν μπορεί να γίνει, από τη στιγμή που η ατζέντα της προεκλογικής καθορίζεται από ζητήματα της καθημερινότητας.

Διπλή κρίση, εκτός ατζέντας

Ο αφθώδης πυρετός από τη μία και ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος, έστω και ακροθιγώς, μας ενέταξε μέσα στο ευρύτερο κάδρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ήταν δύο κρίσεις που δεν είχαν προβλεφθεί για την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπό άλλες συνθήκες, ενδεχομένως τα δεδομένα να ήταν διαφορετικά και οι σχεδιασμοί να ήθελαν το χαρτί της οικονομίας να έπεφτε στο τραπέζι μετά τις βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και με τον νέο χρόνο, όταν θα μπαίναμε σιγά-σιγά στην προεκλογική περίοδο των Προεδρικών Εκλογών. Ιδιαίτερα, ένα απορρυθμισμένο πολιτικό σκηνικό, με μία χαοτική Βουλή, θα ερχόταν «γάντι» στο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος από την αρχή του έτους, επιχείρησε να δώσει πολιτικό στίγμα και ταυτότητα στην Κυβέρνηση. «Κεντροδεξιά Κυβέρνηση με ιδεολογία τον κοινωνικό φιλελευθερισμό».

Η ισχυρή οικονομία, βέβαια, δίνει το πλεονέκτημα στο Νίκο Χριστοδουλίδη να προβάλλει προς τα έξω μία εικόνα ικανότητας διαχείρισης κρίσεων. Ένα μοτίβο το οποίο πέρασε ως χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και ήταν το ισχυρότερο όπλο για την επανεκλογή του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας στις προεδρικές εκλογές του 2018.

Από την εξωτερική πολιτική στην… Μαρία Παναγιώτου

Η εξωτερική πολιτική είναι αναμφίβολα το κυριότερο όπλο για την εικόνα της παρούσας διακυβέρνησης. Μία θετική αξιολόγηση, η οποία δεν εξαντλείται μόνο στα επικοινωνιακά, αλλά έχει και ουσία. Πέρα από την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας με την αποστολή F-16 και ελληνικών φρεγατών για προστασία της Κύπρου, την οποία κάποιοι θα απέδιδαν στους εθνικούς δεσμούς των δύο κρατών, ήταν και η εντυπωσιακή ανταπόκριση της Γαλλίας, η παρουσία της Ιταλίας, της Ολλανδίας, ακόμα και της Ισπανίας. Δεδομένο, το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί και είναι συνέπεια αυτής της εξωτερικής πολιτικής. Ενισχύεται αυτή η άποψη και από τα ταξίδια του Κωνσταντίνου Κόμπου σε χώρες του Αραβικού Κόλπου εν μέσω κρίσης.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε μία περιοχή με πολλές γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως αυτήν που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Μπροστά σε αυτή τη νέα κρίση που έχουμε να διαχειριστούμε, πρώτιστο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών σε όλους τους τομείς. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η άμεση ανταπόκριση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ολλανδίας ενίσχυσε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Μέσα από την ίδια συλλογιστική, είναι καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι, λόγω της υπεύθυνης πολιτικής μας, η Οικονομία της χώρας μας είναι ισχυρή και ανθεκτική και μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά, πάντα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, όπως, εξάλλου, το πράξαμε σε πολλές περιπτώσεις, με πιο πρόσφατη τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας», ανέφερε χθες στο διάγγελμά του πριν την ανακοίνωση των μέτρων.

Την ίδια ώρα, βέβαια, η Κυβέρνηση κρίνεται και για την υπερβολή στον τρόπο προβολής και χειρισμού του θέματος, όταν η φωτογραφία του Νίκου Χριστοδουλίδη μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε τον γύρο του κόσμου. Είναι γεγονός ότι η υπερβολή είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου.

Αυτό, βέβαια, δεν είναι το κύριο σημείο αναφοράς της κριτικής προς την Κυβέρνηση. Εκεί όπου ο Νίκος Χριστοδουλίδης μένει «στάσιμος» για ακόμα μία φορά στη συνείδηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας είναι στα αντανακλαστικά και στην αποφασιστικότητα του, έναντι κύριων ζητημάτων της εσωτερικής διακυβέρνησης.

Η Κυβέρνηση δεν φταίει γιατί «χτύπησε» ο αφθώδης πυρετός στην Κύπρο, κρίνεται όμως για τους χειρισμούς που έγιναν σε τεχνοκρατικό επίπεδο, όταν εντοπίστηκαν κρούσματα στα κατεχόμενα. Ένα ζήτημα που ασφαλώς έχει πολιτικές ευθύνες, οι οποίες αναπόφευκτα καταλήγουν στην πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου, τη Μαρία Παναγιώτου. Ένα Υπουργείο το οποίο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνδέεται με τα πιο καυτά ζητήματα που έχει διαχειριστεί αυτή η Κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, η Υπουργός Γεωργίας επιβιώνει, συνέπεια της ανοχής του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είτε αφορά την κρίση της κτηνοτροφίας, είτε τις πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι, είτε το υδατικό. Ένα επίσης κεφάλαιο για το οποίο δέχεται έντονη κριτική η Κυβέρνηση, η οποία ασφαλώς καταλήγει στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανεξαρτήτως των όποιων μέτρων στήριξης της κοινωνίας, το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα συνεχίσει να αποτελεί βαρίδι για το Νίκο Χριστοδουλίδη, όσο δεν προχωρά σε αντικατάσταση ή, κατά μία άλλη άποψη, δεν απαιτεί από την Υπουργό Γεωργίας να υποβάλει την παραίτησή της. Ένα θέμα το οποίο έρχεται και ως συνέχεια της κριτικής που δέχθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τον ετεροχρονισμένο ανασχηματισμό του περασμένου Δεκεμβρίου.

Πόσο αντέχει η Οικονομία;

«Η Οικονομική Σταθερότητα αποτελεί Εθνική Ασφάλεια!», ανέφερε χθες στο διάγγελμα του ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις αξιολογήσεις των διαφόρων διεθνών οίκων αξιολόγησης. Κάθε φορά που έρχεται μία ανακοίνωση, αναδεικνύεται η θετική αξιολόγηση της χώρας. «Και σε εποχές προκλήσεων, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πιο ισχυρή εγγύηση για την κοινωνία. Είναι λόγω αυτής της πορείας Ευθύνης και Συνέπειας που η χώρα μας διαθέτει σήμερα τα απαραίτητα περιθώρια για ουσιαστική στήριξη», είπε χθες στο διάγγελμα ο Πρόεδρος. Η Οικονομία αποτελεί ασφαλώς βασικό κριτήριο ψήφου για τους πολίτες και όπλο ασφαλώς στα χέρια του Νίκου Χριστοδουλίδη και της Κυβέρνησης του. Το ζητούμενο βέβαια είναι, να μπορέσει διαχειριστεί την κριτική που δέχεται για αστοχίες στην εσωτερική διακυβέρνηση. Αυτό εξαρτάται και από τον ίδιο…