Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνας, μετέβη ενωρίτερα το απόγευμα στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου και εισήλθε στο γραφείο του προκειμένου να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα, μετά την επισημοποίηση της αργίας στην οποία τίθεται με απόφαση του ΥΠΕΣ.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το γεγονός αυτό προκάλεσε κινητικότητα και αμηχανία σε λειτουργούς του Δήμου, δεδομένου ότι είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες σε περίπτωση που λαμβάνονταν μέτρα εναντίον του να μην γίνει καμία ενέργεια που δυνατό να επηρέαζε τεκμήρια και άλλα αντικείμενα ερεύνης.

Για τον λόγο αυτό, ενημερώθηκε ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος θα εκτελεί από αύριο βάσει της νομοθεσίας καθήκοντα Δημαρχεύοντος. Ο κ. Ονησιφόρου ενημέρωσε καθηκόντως την Αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν στο Δημοτικό Μέγαρο και επέβλεψαν την παραλαβή των αντικειμένων από τον κ. Φαίδωνος, προκειμένου να αφαιρεθούν σκιές από τυχόν αλλοίωση στοιχείων.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε διάστημα μιας περίπου ώρας και άπαντες αποχώρησαν πλέον από το Δημοτικό Μέγαρο.

Δείτε εικόνα: