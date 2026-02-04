Έρευνα στη βάση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα που αφορά σε βιασμό, διεξάγει η Αστυνομία εις βάρος του δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αυτό αναφέρει η επιστολή που στάληκε σήμερα από τον Αρχηγό Αστυνομίας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκο Ηλία στην οποία μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, επισυνάπτεται και το σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα.

Το άρθρο αυτό αναφέρει:

Βιασμός

“144. Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης του πέους στο σώμα άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος που καλείται βιασμός και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου”.

Όπως προκύπτει από την επιστολή της Αστυνομίας, ενώ η νομοθεσία προβλέπει για το θέμα της αργίας ενός δημάρχου, να διερευνάται αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω, στην περίπτωση του δημάρχου Πάφου το αδίκημα που εξετάζεται προβλέπει –σε περίπτωση καταδίκης– ποινή φυλάκισης μέχρι και ισόβια.

Η Αστυνομία, δεν αναφέρεται στη σημερινή επιστολή της στην άλλη υπόθεση που εξετάζεται αυτεπάγγελτα και αφορά σε κατ’ ισχυρισμόν βιαιοπραγία κατά της συζύγου του δημάρχου, αφού εκεί τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα εφόσον δεν υπάρχει καταγγελία, δεν υπάρχει παραπονούμενος και το φερόμενο θύμα έχει επανειλημμένα διαψεύσει τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ζητώντας μάλιστα να διακοπούν οι έρευνες.

Στην περίπτωση της καταγγελίας που αφορά στον κατ’ ισχυρισμόν βιασμό, η Αστυνομία έχει στα χέρια της γραπτή κατάθεση από το φερόμενο θύμα. Η κατάθεση δόθηκε προχθές, διήρκησε πέραν των πέντε ωρών και σύμφωνα με πληροφορίες μας, έγινε αναφορά σε γεγονότα και ενέργειες που πρέπει τώρα να εξεταστούν ενδελεχώς. Όπως μας αναφέρθηκε από την Αστυνομία, μετά τη λήψη των καταθέσεων και άλλων ενεργειών που επιβάλλεται να γίνουν, θα κληθεί ο δήμαρχος ώστε να ανακριθεί και εάν επιθυμεί να δώσει τη δική του θέση.

Για την ίδια υπόθεση είχε καταθέσει αρχικά ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, για τα όσα γνώριζε και όπως ανέφερε ο ίδιος είχε δώσει και άλλα ονόματα ατόμων που γνωρίζουν πράγματα. Η υπόθεση με τους ισχυρισμούς φέρεται να διαπράχθηκε προ 10ετίας, οπόταν η διερεύνηση είναι δύσκολη και επαφίεται σε όσους γνωρίζουν κάτι να καταθέσουν.

Στο μεταξύ, σε αργία τίθενται αύριο Πέμπτη, οι δήμαρχοι Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και Λευκονοίκου Πιερής Γυψιώτης, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών ή και την εκδίκαση των υποθέσεων. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο έλαβε ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, σε σχέση με ποινικές έρευνες των διωκτικών Αρχών εναντίον των Δημάρχων Πάφου και Λευκονίκου, οι οποίες, σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρουν ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών. Με βάση αυτό, ενεργοποιείται το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και τίθενται αυτοδικαίως σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων.

Τονίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών απουσιάζει στο εξωτερικό και με την επιστροφή του σήμερα το βράδυ, θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοση της αύριο. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, η αργία τίθεται σε ισχύ μόνο κατόπιν δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τι προβλέπει ο νόμος

Για την αργία αιρετών μελών συμβουλίου ο νόμος προβλέπει τα εξής:

113.-(1) Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού:

Νοείται ότι, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

(2) Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου για τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα, αυτός δεν δικαιούται ανάκτηση της αποκοπείσας αντιμισθίας, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και αυτή λογίζεται ως κενωθείσα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και προς τούτο ο Υπουργός εκδίδει σχετική γνωστοποίηση.