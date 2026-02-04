Σε αργία τίθενται οι Δημάρχοι Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και Λευκονοίκου Πιερής Γυψιώτης, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο έλαβε ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, σε σχέση με ποινικές έρευνες των διωκτικών Αρχών εναντίον των Δημάρχων Πάφου και Λευκονίκου, οι οποίες, σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρουν ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών. Με βάση αυτό, ενεργοποιείται το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και τίθενται αυτοδικαίως σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων.

Τονίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών απουσιάζει στο εξωτερικό και με την επιστροφή του σήμερα το βράδυ, θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας αύριο. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η αργία τίθεται σε ισχύ μόνο κατόπιν δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, η Αστυνομία απάντησε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκο Ηλία, στην επιστολή του σε σχέση με τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

H επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας στάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία ενημερώθηκε ο υπουργός με λεπτομέρεια για τα αδικήματα που εξετάζονται.

Αυτό επιβεβαίωσε μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Ελίκκος Ηλία.

Η απάντηση της Αστυνομίας ήρθε μια ημέρα μετά που γυναίκα είχε προσέλθει στις ανακριτικές Αρχές και έδωσε πολυσέλιδη κατάθεση στην οποία κατ’ ισχυρισμό αναφέρεται σε υπόθεση σεξουαλικής φύσης που φαίνεται να είχε συμβεί, προ 10ετίας.

Στην υπόθεση αυτή είχε αναφερθεί μια ημέρα προηγουμένως και ο επιχειρηματίας της Πάφου Θεόδωρος Αριστοδήμου ο οποίος είχε δηλώσει πως έδωσε κάποια ονόματα που μπορεί να βοηθήσουν στην έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι αυτεπάγγελτα η Αστυνομία διερευνά και την υπόθεση που είχε φέρει στο φως ο Annie Alexui που αφορά επίσης κατ’ ισχυρισμό βιαιοπραγία κατά της συζύγου του. Η τελευταία έχει διαψεύσει κάτι τέτοιο και ζήτησε μάλιστα με επιστολή της να τερματιστεί η έρευνα για τον κ. Φαίδωνα.

Με τα νέα δεδομένα που φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ποιες υποθέσεις διερευνώνται, αναμένεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών ίσως και να προχωρήσει στο να θέσει άμεσα σε αργία τον δήμαρχο Πάφου χωρίς να χρειαστεί να αποταθεί για γνωμάτευση στη Νομική Υπηρεσία.

Τι προβλέπει ο νόμος

Για την αργία αιρετών μελών συμβουλίου ο νόμος προβλέπει τα εξής:

113.-(1) Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος εναντίον του οποίου διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 ή αδίκημα που καθορίζεται ως κακούργημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος επιφέρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω, τελεί αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού:

Νοείται ότι, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

(2) Η αργία που καθορίζεται στο εδάφιο (1) τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

(3) Σε περίπτωση καταδίκης δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου για τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα, αυτός δεν δικαιούται ανάκτηση της αποκοπείσας αντιμισθίας, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του και αυτή λογίζεται ως κενωθείσα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και προς τούτο ο Υπουργός εκδίδει σχετική γνωστοποίηση.