Σε σχέση με το δημοσίευμα, ημερομηνίας 27/01/2026, για χορήγηση άδειας υλοτομίας πέντε δέντρων μαύρης πεύκης σε ιδιωτικό τεμάχιο γης, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Πεδουλά στην επαρχία Λευκωσίας, εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Τροόδους, ο τέως Διευθυντής του Τμήματος Δασών, κ. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, απέστειλε γραπτώς την απάντηση του, την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.

“Αναφέρομαι στο δημοσίευμα σας, ημερομηνίας 27/01/2026, σε σχέση με την άδεια από το Τμήμα Δασών για την υλοτομία πέντε δένδρων μαύρης πεύκης από το τεμάχιο μου στον Πεδουλά, για να δηλώσω τη θλίψη μου για τους αβάσιμους, ανυπόστατους και ψευδείς ισχυρισμούς, συνοδευόμενους από εικασίες, υπονοούμενα και υπαινιγμούς με τους οποίους, για τους δικούς σας λόγους, είναι προφανής η στοχοποίηση μου και προσπάθεια διαπόμπευσης μου για να βλάψει την τιμή, την υπόληψη και την κοινωνική και επαγγελματική υπόσταση μου. Παρουσιάζονται εν συντομία πιο κάτω, τα γεγονότα και η αλήθεια.

1. Ενήργησα όπως ενεργούσα και ως Διευθυντής του Τμήματος Δασών, στα πλαίσια των διαδικασιών και των νομοθεσιών. Την αρχή της νομιμότητας υπηρέτησα και τότε, την υπηρετώ και σήμερα, με τον τρόπο δε που την υπηρετώ, δεν βρέθηκα και δεν θα βρεθώ σε ψευτοδιλήμματα. Με βάση τις νομοθεσίες, για την υλοτομία πέντε δένδρων απαιτείται άδεια υλοτομίας από το Τμήμα Δασών και δεν απαιτείται οποιαδήποτε αδειοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή. Περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτείται στην περίπτωση αποδάσωσης σε έκταση μεγαλύτερη των 3000 τ.μ. Παραπέμπω στο Δεύτερο Παράρτημα του Διατάγματος δυνάμει του άρθρου 51 των περί της Εκτίμησης στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 και 2021, που δημοσιεύθηκε με την Κ.Δ.Π. 68/2023, στο οποίο καθορίζονται τα έργα για τα οποία υποβάλλονται πληροφορίες για αιτιολογημένη διαπίστωση εάν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και πιο συγκεκριμένα στην Παράγραφο 1(δ), η οποία ορίζει με σαφήνεια πότε απαιτείται περιβαλλοντική έγκριση για έργο σχετικό με την υλοτομία. Περιβαλλοντική έγκριση απαιτείται αν το έργο αφορά «Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό τη μετατροπή σε άλλο τύπο χρήσης γης εφόσον καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη των 3000 τ.μ. και εφόσον γίνεται για εμπορικούς σκοπούς». Η υλοτομία πέντε δένδρων σε ένα τεμάχιο, το οποίο στο μεγαλύτερο του μέρος καλύπτεται από δασικά δένδρα δεν είναι αποδάσωση. Ακόμη και αν υπήρχε σχεδιασμός για υλοτομία όλων των δένδρων, από όλο το τεμάχιο, δε θα απαιτείτο περιβαλλοντική έγκριση επειδή η έκταση του τεμαχίου μου είναι 2174 τ.μ. και άρα μικρότερη των 3000 τ.μ. Ως εκ τούτων, ο ισχυρισμός που προβλήθηκε ότι έπρεπε «να προηγηθεί η έκδοση σχετικής περιβαλλοντικής έγκρισης από το Τμήμα Περιβάλλοντος» είναι αβάσιμος και ανυπόστατος και δεν βρίσκει έρεισμα στην νομοθεσία. Και τα ερωτήματα πολλά και αμείλικτα. Γιατί το δημοσίευμα μιλά γενικά και αόριστα και δεν αναφέρεται στην συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας που παραβιάζεται; Γιατί δεν εξακριβώθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρώτα τι λέει η νομοθεσία; Είναι προφανές λοιπόν ότι, ο σκοπός του δημοσιεύματος ήταν η στοχοποίηση μου.

2. Βεβαίως και είμαι βαθύς γνώστης των διαδικασιών και της νομοθεσίας. Η νομοθεσία έχει παρουσιασθεί στην παράγραφο 1 πιο πάνω και είναι σαφής και συγκεκριμένη. Με βάση την εν λόγω νομοθεσία, εγώ ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, δεν είχα καμία ευθύνη εξασφάλισης οποιοσδήποτε έγκρισης ή άδειας από την Περιβαλλοντική Αρχή και υποβάλλοντας στο Τμήμα Δασών την αίτηση μου για άδεια υλοτομίας έπραξα αυτό που απαιτούσαν οι νομοθεσίες. Επιχειρείτε την επιβολή της άποψης ότι, το Τμήμα Δασών πριν τη λήψη της απόφασης του για χορήγηση της άδειας υλοτομίας, έπρεπε να διαβουλευθεί με τις άλλες Υπηρεσίες. Η εν λόγω νομοθεσία, είναι σαφής και δεν υπάρχουν περιθώρια διαμόρφωσης άλλης θέσης, ότι δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Ακόμη όμως, για σκοπούς συζήτησης και μόνο, πράγμα που ασφαλώς δεν ισχύει, με βάση την νομοθεσία, να απαιτείτο οποιαδήποτε άλλη συναίνεση και/ή έγκριση από οποιανδήποτε αρχή, πριν την χορήγηση της άδειας για υλοτομία 5 δέντρων από το Τμήμα Δασών, είναι θέμα που σε καμία περίπτωση δε με αφορά. Δημιουργώντας όλο αυτόν τον θόρυβο γύρω από το όνομα μου από τη νόμιμη υλοτομία πέντε δένδρων, τη στιγμή που η νομοθεσία επιτρέπει την αποδάσωση 3000 τ.μ. και παρουσιάζοντας με ως παρανομήσαντα, προδήλως και σαφώς ήταν προσπάθεια στοχοποίησης μου.

3. Το τεμάχιο μου εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη γεωργικής χρήσης (Γ3), είναι ενταγμένο στο καθεστώς Natura 2000 και αποτελεί κλασσική περίπτωση εγκαταλειμμένης γεωργικής γης, στην οποία έχει εγκατασταθεί από μόνη της δασική βλάστηση. Σκοπός μου είναι να απολαύσω κάθε νόμιμη χρήση του τεμαχίου μου. Κατά τη χρήση του τεμαχίου μου για γεωργικούς και δασικούς σκοπούς, όχι μόνο θα σεβαστώ, αλλά θα αξιοποιήσω την εκπαίδευση, τις γνώσεις και εμπειρίες μου για την επίτευξη και περιβαλλοντικού και οικολογικού οφέλους. Σημειώνω και θυμίζω ότι οι δασοκομικοί χειρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δασολογικής επιστήμης και ότι η υλοτομία είναι το εργαλείο για την επίτευξη των εκάστοτε τιθέμενων δασοπονικών και διαχειριστικών σκοπών. Παρά του μέσου του τεμαχίου διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια μεσαίας τάσης και ο πρώτιστος σκοπός ήταν η δασοκομική περιποίηση (υλοτομία των πέντε δέντρων, κλάδευση κάποιων δένδρων και απομάκρυνση των υπολειμμάτων από παλαιότερες υλοτομίες και κλαδεύσεις της ΑΗΚ) για μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιάς. Αυτή είναι καθιερωμένη πρακτική την οποία κατά την υπηρεσία μου ως Διευθυντής του Τμήματος Δασών βελτίωσα και ενίσχυσα ακόμη περισσότερο. Θεωρώ αρκούντως ικανοποιητικό έως και αυστηρό το νομοθετικό πλαίσιο για προστασία της φύσης. Θεωρώ λάθος την προσέγγιση της μη άσκησης δραστηριοτήτων, ακόμη και αυτών που επιτρέπονται από τις νομοθεσίες, γιατί αυτό οδηγεί στο δόγμα της «ανέγγιχτης» φύσης που είναι ολωσδιόλου λάθος. Πείτε μου πως ένας ιδιοκτήτης (όχι στη δική μου περίπτωση) θα μπορεί να απολαύει τη χρήση της γης του για δασικούς σκοπούς, αν ακολουθείται το δόγμα της «ανέγγιχτης» φύσης; Το δόγμα της «ανέγγιχτης» φύσης, μπορεί και έχει εφαρμογή σε ορισμένες περιοχές και εκτάσεις, σε τόπους παρθένας φύσης (φυσικά αποθέματα). Σε όλες τις άλλες περιοχές και δη στις μεσογειακές περιοχές που επικρέμμαται η απειλή της πυρκαγιάς, η εφαρμογή αυτής της πρακτικής είναι καταστροφική. Επίσης, θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι και ειδικοί στόχοι για προστασία της φύσης, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν, όχι με νομοθεσίες, αλλά με συγκεκριμένα σχέδια και μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν την εκτέλεση ή την αποφυγή της εκτέλεσης κάποιων δραστηριοτήτων.

4. Σε σχέση με την αναφορά σας ότι «στη σκηνή βρέθηκαν δύο υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος Δασών», σημειώνεται ότι για όσο χρονικό διάστημα ήμουν στο σημείο, κανένα όχημα ή προσωπικό του Τμήματος Δασών επισκέφθηκε το χώρο. Σε κάθε όμως περίπτωση η μετάβαση στο χώρο αυτοκινήτου και προσωπικού του Τμήματος Δασών μόνο με την έκδοση άδειας μεταφοράς της ξυλείας μπορεί να έχει σχέση, δεν έχει καμιά σχέση με τις δικές μου εργασίες και οι όποιοι υπαινιγμοί είναι άθλιοι.

5. Ο ισχυρισμός σας ότι «καθώς ο αριθμός των κομμένων δένδρων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Δασών», τη στιγμή που υλοτομήθηκαν μόνο πέντε δένδρα και σύμφωνα με την άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, είναι ψευδής, προδήλως δε και σαφώς αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό του δημοσιεύματος, να μεγεθύνει την ίδια την εργασία της υλοτομίας και την ίδια ώρα να με στοχοποιεί, παρουσιάζοντας με ως παρανομήσαντα.

6. Σε σχέση με την αναφορά σας στις δηλώσεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, κ. Σάββα Ιεζεκιήλ, και ειδικά με το σημείο «Ο κ. Ιεζεκιήλ σημείωσε επίσης πως η υπόθεση φαίνεται να έχει και προσωπικό υπόβαθρο, καθώς υπάρχει αντιδικία του τέως διευθυντή με γείτονα για έναν τοίχο αντιστήριξης», αυτό που έχω να δηλώσω είναι πως το μόνο που υπήρξε ήταν η εφαρμογή από το Τμήμα της νομοθεσίας, όταν ήμουν Διευθυντής του Τμήματος, σε υπόθεση του «γείτονα» με «τοίχο αντιστήριξης». Δεν είχα και δεν έχω καμία προσωπική αντιδικία με «γείτονα».

7. Πείτε μου και γιατί παραλείψατε να τηρήσετε τον στοιχειώδη κανόνα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί προηγούμενης επικοινωνίας και παρουσίασης των απόψεών μου.

8. Με αυτά τα δημοσιεύματα και αυτές τις πρακτικές, δεν κτίζουμε την κοινωνία που θέλουμε!!!”

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, τέως Διευθυντής Τμήματος Δασών