Μια υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και οικοτόπων προτεραιότητας, την τήρηση των νενομισμένης διαδικασίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την πιθανή κατάχρηση εξουσίας βρίσκεται στο επίκεντρο εντατικών ερευνών.

Οι καταγγελίες αφορούν υλοτομία σε ιδιωτικό τεμάχιο του τέως διευθυντή του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπου Αλεξάνδρου, στο Τρόοδος, με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος να ζητά ήδη επίσημη ενημέρωση από τα εμπλεκόμενα τμήματα.

Την περασμένη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, η ηρεμία στην περιοχή μεταξύ Πεδουλά και Προδρόμου διαταράχθηκε από εργασίες υλοτομίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες στην Offsite, στη σκηνή βρέθηκαν δύο υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος Δασών (διπλοκάμπινα).

Παρόλο που η επίσημη άδεια προέβλεπε την αραίωση μόλις πέντε πεύκων για γεωργικούς σκοπούς, η αυτοψία λειτουργών της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ) χθες αποκάλυψε μια διαφορετική εικόνα, καθώς ο αριθμός των κομμένων δέντρων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Δασών.

Το επίμαχο τεμάχιο εμπίπτει εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Τροόδους. Επίσης, εμπίπτει εντός Πολεοδομικής Ζώνης Γεωργικής Χρήσης (Γ3), αλλά εφάπτεται με Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας (Ζ3) και κρατική δασική γη. Με βάση τη νομοθεσία, έπρεπε να προηγηθεί ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ως συναρμόδιων αρχών για την προστασία και διαχείριση της περιοχής Natura 2000, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας υλοτομίας από το Τμήμα Δασών. Περαιτέρω, δεν διενεργήθηκε ο απαραίτητος προέλεγχος (screening) από το Τμήμα Περιβάλλοντος, από τη στιγμή που δεν προηγήθηκε εσωτερική διαβούλευση. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των δέντρων προς υλοτόμηση είναι πέντε και αφορούσε Μαύρη πεύκη, ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος δασικού δέντρου που σχηματίζει τον τύπο φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας υπό-Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα.

Ο νυν διευθυντής του Τμήματος, Σάββας Ιεζεκιήλ, μιλώντας στον «Φ» επιβεβαίωσε ότι δόθηκε άδεια για πέντε δέντρα με το αιτιολογικό της αραίωσης σε γεωργικό τεμάχιο, χωρίς να ζητηθεί περιβαλλοντική μελέτη, καθώς επρόκειτο για ιδιωτικό τεμάχιο σε αγροτική ζώνη και δεν αφορούσε αλλαγή χρήσης γης. Ωστόσο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός στο θέμα των υπηρεσιακών οχημάτων: «Έχω ήδη ζητήσει έκθεση υλοτομίας από τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Τροόδους για να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των δέντρων. Εάν προκύψει οτιδήποτε παράνομο, θα αποδοθούν ευθύνες».

Ο κ. Ιεζεκιήλ σημείωσε επίσης πως η υπόθεση φαίνεται να έχει και προσωπικό υπόβαθρο, καθώς υπάρχει αντιδικία του τέως διευθυντή με γείτονα για έναν τοίχο αντιστήριξης, με τον τελευταίο να προβαίνει στην καταγγελία μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν ήταν ενήμερο για την υπόθεση και επομένως δεν προχώρησε σε έκδοση περιβαλλοντικής έγκρισης. Σημειώνεται ότι ούτε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ρωτήθηκε σχετικά από το Τμήμα Δασών για να εκφέρει άποψη.

Ο τέως διευθυντής, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, ως βαθύς γνώστης των διαδικασιών, καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες του Νόμου που ο ίδιος υπηρετούσε επί σειρά ετών.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας συνεχίζουν τη διερεύνηση, ενώ η έκθεση των αρμόδιων Τμημάτων αναμένεται να τεθεί ενώπιον του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και να καθορίσει τα επόμενα βήματα.