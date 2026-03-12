Πυρκαγιά σε σωρό από ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ανοιχτό χώρο, ξέσπασε γύρω στις 17:20 της Τετάρτης, εντός Σχολής στην επαρχία Λεμεσού, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως σημειώνει, ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:58.

Η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και σε σχολικό εξοπλισμό σε παρακείμενο σημείο, το οποίο ήταν καλυμμένο με μεταλλικό σκέπαστρο.

Διενεργήθηκε έλεγχος στις παρακείμενες αποθήκες της Σχολής και διαπιστώθηκε ότι δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.