Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα οι Αρχές στη Λεμεσό καθώς πυρκαγιά ξέσπασε στην Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λεμεσού ανταποκρίθηκαν για πυρκαγιά σε μεγάλο σωρό από παλιές ηλεκτρικές συσκευές, σε ανοιχτό χώρο, εντός περιφραγμένου χώρου Τεχνικής Σχολής στη Λεμεσό. Με την κλιμάκωση, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενο, εφαπτόμενο χώρο, καλυμμένο με μεταλλικό σκέπαστρο, που περιείχε παλιό σχολικό εξοπλισμό όπως θρανία, καρέκλες κ.α..

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε είσοδος από δύο διαφορετικά σημεία στον χώρο με την χρήση αριθμού αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού και η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Σε παρακείμενες αποθήκες έγινε είσοδος και διαφάνηκε ότι δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αιτία θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.