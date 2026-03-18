Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 25 κλήσεις για βοήθεια το τελευταίο 24ωρο, από τις 06:00 της 17ης Μαρτίου μέχρι και τις 06:00 της 18ης Μαρτίου 2026. Από αυτές, 14 αφορούσαν πυρκαγιές, 10 ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ καταγράφηκε και μία ψευδής κλήση.

Στις 15:26 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε βοηθητική οικία στην περιοχή Γερμασόγειας, στην επαρχία Λεμεσού. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:50.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό, ενώ εκτεταμένες ζημιές από καπνό υπέστη και ο υπόλοιπος χώρος της οικίας. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς οι ένοικοι απουσίαζαν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη διερεύνηση, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε ηλεκτρική συσκευή.