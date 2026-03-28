Χαμηλή πίεση αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει την περιοχή. Το πεδίο των ανέμων αύριο αλλά και τη Δευτέρα, θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές του νησιού. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη μέχρι και αύριο πρωί, οπόταν σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί.

Απόψε, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές, ενώ αργότερα ενδέχεται να εκδηλωθεί μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι, 4 Μποφόρ και τοπικά, ιδιαίτερα στα παράλια και τα δυτικά μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ, ωστόσο μέχρι το πρωί οι άνεμοι θα στραφούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν σε γενικά μέτριους μέχρι ισχυρούς 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια και τα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ισχυροί, 5 Μποφόρ και παροδικά, ιδιαίτερα στα προσήνεμα παράλια, μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σύντομα θα καταστεί γενικά ταραγμένη και το απόγευμα τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανόν εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 19 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:

Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία

Λευκωσία: 22°C 6°C 50%

Αεροδρόμιο Λάρνακας: 21°C 9°C 58%

Λεμεσός: 21°C 9°C 57%

Αεροδρόμιο Πάφου: 20°C 11°C 65%

Φρέναρος: 20°C 11°C 63%

Πρόδρομος: 15°C 2°C 75%

Πόλις Χρυσοχούς: 23°C 11°C 72%