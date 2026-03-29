Σοβαρό περιστατικό με έκρηξη υγραερίου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον Στρόβολο, προκαλώντας τραυματισμό γυναίκας και εκτεταμένες ζημιές σε οικία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, στις 05:55 εκδηλώθηκε βίαιη ανάφλεξη υγραερίου σε βοηθητική κουζίνα διώροφης κατοικίας, έπειτα από διαρροή. Από την έκρηξη κατέρρευσε το στέγαστρο της κουζίνας, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στον χώρο. Η ιδιοκτήτρια υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ για περίθαλψη. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα, με την αιτία να αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 06:00, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυρκαγιά σε λέβητα κεντρικής θέρμανσης σε οικία στην Παλουριώτισσα. Η φωτιά κατασβέστηκε με τη χρήση σωλήνων νερού από τρία πυροσβεστικά οχήματα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στις 09:20 σημειώθηκε νέα πυρκαγιά σε κουζίνα οικίας στα Πολεμίδια, όπου καταστράφηκαν πάγκοι και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ ο καπνός επηρέασε ολόκληρη την κατοικία. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού. Και σε αυτή την περίπτωση, η αιτία της πυρκαγιάς ήταν διαρροή υγραερίου, η οποία εκδηλώθηκε κατά την προσπάθεια αλλαγής κυλίνδρου.

Αργότερα, στις 21:59, πυρκαγιά ξέσπασε σε άχρηστα υλικά εντός εγκαταλελειμμένης πετρόκτιστης οικίας στη Δρούσεια της επαρχίας Πάφου. Η φωτιά κατασβέστηκε από δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια διερευνώνται από την Αστυνομία.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία την τελευταία εβδομάδα ανταποκρίθηκε συνολικά σε 203 περιστατικά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 33 περιστατικά, εκ των οποίων 24 πυρκαγιές, 8 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδής κλήση.