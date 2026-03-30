Η κατάσταση στις κτηνοτροφικές μονάδες έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση του αφθώδους πυρετού επιβάλλουν τον πλήρη εγκλεισμό των ζώων εντός των εγκαταστάσεων.

Η απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης εκτός των μονάδων είναι καθολική, ώστε να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού σε περίπτωση που κάποιο ζώο είναι θετικό, γεγονός που θα είχε ολέθριες συνέπειες για τον κλάδο.

Ωστόσο, η πρόσφατη έντονη βροχόπτωση έχει επιδεινώσει δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης, μετατρέποντας πολλά υποστατικά σε βάλτους από λάσπη. Παρά την επείγουσα ανάγκη των κτηνοτρόφων να βγάλουν τα ζώα έστω και προσωρινά έξω για να μπορέσουν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τους χώρους τους, οι κανονισμοί παραμένουν ανυποχώρητοι. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας και την αδυναμία διασφάλισης στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής για το κοπάδι τους μέσα στις λάσπες.

Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν χθες την πλήρη ολοκλήρωση των θανατώσεων σε όλες τις μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες που είχαν εντοπιστεί παγκύπρια. Με τη θανάτωση των ζώων και στην τελευταία εστία στα Λιβάδια, ο αριθμός των μονάδων όπου εφαρμόστηκαν τα αυστηρά πρωτόκολλα περιορισμού ανήλθε συνολικά στις 49.

Η επαρχία Λάρνακας βρίσκεται από τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο επίκεντρο της επιδημίας με 46 μολυσμένες μονάδες, ενώ οι υπόλοιπες 3 εντοπίστηκαν στην επαρχία Λευκωσίας. Η τελευταία επιχείρηση ολοκληρώθηκε χθες στα Λιβάδια και αφορούσε ένα παράνομο υποστατικό βοοειδών. Παρά τις δυσκολίες και την ένταση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, με χαρακτηριστικό το περιστατικό όπου κτηνοτρόφος απέκρυψε ζώα (εντοπίστηκαν 109 αντί των 30 δηλωμένων), οι Αρχές κατάφεραν να επιβάλουν τον νόμο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας όλες οι θανατώσεις σε Λευκωσία και Λάρνακα έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ταχύτητα αντίδρασης έχει σταθεροποιηθεί, με τις θανατώσεις να εκτελούνται εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση του κρούσματος.

Μέχρι και τις 27 Μαρτίου, ο απολογισμός των χαμένων ζώων ήταν βαρύς, αγγίζοντας τις 30.000. Συγκεκριμένα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 28.516 αιγοπρόβατα και 1.910 βοοειδή. Ουσιαστικά έχουν μολυνθεί με αφθώδη πυρετό 41 από τις 2.288 (1,79%) μονάδες αιγοπροβάτων που δραστηριοποιούντα παγκύπρια ή ποσοστό 5,7% επί του συνολικού αριθμού ζώων. Αντίστοιχα, έχουν μολυνθεί 7 από τις 373 (1,87%) μονάδες αγελάδων, ενώ το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού ζώων φθάνει το 2,2%. Στα στατιστικά αυτά δεν προσμετράται η παράνομη μονάδα βοοειδών στα Λιβάδια.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στέλνουν σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στις παρανομίες. Οι περιπτώσεις απόκρυψης ζώων ή παράνομων μετακινήσεων κατά παράβαση των διαταγμάτων διερευνώνται ήδη από την Αστυνομία.

Όπως τονίστηκε επίσημα, όσοι κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν το έργο των αρχών ή διατηρούν αδήλωτα ζώα εξαιρούνται αυτόματα από κάθε είδους αποζημίωση. Αντίθετα, για τους νομοταγείς κτηνοτρόφους, οι πληρωμές των προκαταβολών για την απώλεια εισοδήματος και την καταστροφή υλικών συνεχίζονται κανονικά.

Η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοικητικού προστίμου μέχρι €5.000.

Περαιτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις και οι απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση δίχηλων ζώων, τη βόσκηση δίχηλων ζώων, τη διακίνηση ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, τη βόσκηση δίχηλων ζώων, τις επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις ή χώρους όπου εκτίθενται στο κοινό δίχηλα ζώα σε επηρεαζόμενες ζώνες.

Σημειώνεται ότι τα ζώα δεν μπορούν να βρουν έξω από τις μονάδες για βόσκηση γιατί υπάρχει κίνδυνος να διασπείρουν τον ιό σε περίπτωση που είναι θετικά.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Αρχή καθορίζει με απόφασή της τις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Παράλληλα με τις θανατώσεις, το εμβολιαστικό πρόγραμμα προχωρά με εντατικούς ρυθμούς για την προστασία του υγιούς ζωικού κεφαλαίου: Βοοειδή: 98% (1η δόση) / 37,6% (2η δόση). Αιγοπρόβατα: 76% (1η δόση) / 10,6% (2η δόση).

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για πλήρη συμμόρφωση, τονίζοντας ότι η συνεργασία των κτηνοτρόφων είναι ο μόνος δρόμος για την ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα.