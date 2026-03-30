Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι από το πρωί η περιοχή της Αραδίππου στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ που μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο, η βλάβη σημειώθηκε πέντε λεπτά μετά τις πέντε το πρωί.

Συνεργείο της ΑΗΚ επιχειρεί να εντοπίσει το ακριβές σημείο της βλάβης ώστε να το απομονώσει και να δώσει εναλλακτικά τροφοδοσία στους επηρεαζόμενους.

Στην ιστοσελίδα της Αρχής καταγράφεται ότι η αποκατάσταση θα γίνει στις 11:00πμ. Ωστόσο η Χριστίνα Παπαδοπούλου της ΑΗΚ εκτίμησε ότι μπορεί να λυθεί το ζήτημα και νωρίτερα.

Νεότερη ενημέρωση από την ΑΗΚ αναφέρει ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται και ο ηλεκτρισμός επανέρχεται σταδιακά στις περιοχές που επηρεάζονται.