Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή παροχής νερού σε περιοχή του Δήμου Πολεμιδιών, από τις 7:30 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Η διακοπή κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Περιοχή που θα επηρεαστεί:

Όλοι οι δρόμοι που περικλείονται στις πιο κάτω οδούς:

Καντάρας, Κοντέας, Σαλαμίνος, 143ος Δρόμος, Λιμνιών, Αγίου Σεργίου, Τρικώμου και Βοκολίδας.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η παροχή νερού να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της περιοχής σας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.