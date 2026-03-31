Σχεδόν διπλάσια της κανονικής είναι η ποσότητα της βροχόπτωσης για το μήνα Μάρτιο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η συνολική βροχόπτωση για τις ελεύθερες περιοχές ανήλθε στο 182% της κανονικής, από την 1η μέχρι και τις 9 το πρωί της 30ης Μαρτίου.

Η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι και τις 9 το πρωί της 30ης Μαρτίου ανήλθε στα 112.5 χιλιοστά, σε σύγκριση με 61,9 χιλιοστά που είναι η κανονική βροχόπτωση για ολόκληρο τον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, Σταυρός της Ψώκας, Πάνω Παναγιά, Πλατάνια και Σαϊττάς δέχθηκαν τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης εντός του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την εν λόγω περίοδο σημειώθηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 253 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 217% της κανονικής για ολόκληρο τον Μάρτιο, στα Πλατάνια με 201.5 χιλιοστά (179% της κανονικής), στην Πάνω Παναγιά με 204.5 χιλιοστά (200% της κανονικής), στον Σαϊττα με 179,5 χιλιοστά (215% της κανονικής) και στον Πρόδρομο με 176,7 χιλιοστά (147% της κανονικής).

