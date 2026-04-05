Συννεφιά αναμένεται στη διάρκεια της μέρας μαζί με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Τα φαινόμενα προβλέπεται ότι θα επιμείνουν, τουλάχιστον, τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδας, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα καταστεί τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν παροδικά το απόγευμα μέχρι ισχυροί.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, το βράδυ αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός.

Τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και το ανατολικό μισό του νησιού.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος.