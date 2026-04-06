Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του Μεζερέ στον κατεχόμενο Καραβά, ενώ στο πλαίσιο του ιδίου συμβολαίου θα συντηρηθεί και η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση του Συμπροέδρου της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Σώτου Κτωρή, το έργο χρηματοδοτείται από την κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται με την τεχνική καθοδήγηση της UNDP.

«Η φροντίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως γέφυρα κατανόησης και συμφιλίωσης» αναφέρει.

Παράλληλα λέει ότι συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης στα Γαστριά, στην Καρπασία.

Εξάλλου, σε άλλη ανάρτησή του ο κ. Κτωρής σημειώνει ότι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι διασωστικές εργασίες στην εκκλησία της Παναγίας της Μελίσσας, η οποία είναι κτισμένη στη βόρεια πλαγιά του Πενταδακτύλου. Οι εργασίες αυτές απέτρεψαν την απώλεια του μνημείου, συμπληρώνει.

Αναφέρει πως για τη διάσωσή της εκκλησίας εργάστηκαν «αρμονικά με ζήλο και αφοσίωση» Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συντηρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και οικοδόμοι.

Και το έργο αυτό υλοποιήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνική υποστήριξη της UNDP.