Δύο ξεχωριστές πυρκαγιές σε κουζίνες ιδιωτικών οικιών, με κοινή αιτία την εκδήλωση φωτιάς από κερί στον πάγκο της κουζίνας, σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κάτω Πολεμίδια και Λειβάδια Λάρνακας.

Η πρώτη πυρκαγιά καταγράφηκε στις 03:20 στα Κάτω Πολεμίδια, σε ιδιωτική διώροφη οικία. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό της κουζίνας, ενώ από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκαν η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση ολόκληρης της οικίας. Οι ένοικοι βρίσκονταν εντός του σπιτιού όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ωστόσο εξήλθαν πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής και είναι καλά στην υγεία τους.

Η δεύτερη πυρκαγιά σημειώθηκε στις 05:26 στα Λειβάδια Λάρνακας, επίσης σε κουζίνα ιδιωτικής διώροφης οικίας. Και σε αυτή την περίπτωση η φωτιά ξεκίνησε από κερί στον πάγκο της κουζίνας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε συσκευές και εξοπλισμό, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή και η ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας. Οι δύο ένοικοι εισέπνευσαν καπνό και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Και στα δύο περιστατικά ανταποκρίθηκαν από δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.