Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) υπενθυμίζει ότι η περίοδος πληρωμής των εξεταστικών τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2026 ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΝ [https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp19971] ημερομηνίας 2 Απριλίου 2026.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην Υπηρεσία Εξετάσεων αίτημα για εκπρόθεσμη πληρωμή τελών ή αίτημα για απαλλαγή τελών ή αίτημα για επιστροφή τελών λόγω απαλλαγής, για ακόμη πέντε (5) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο panexams@schools.ac.cy και επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, όπου αυτό απαιτείται.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας σχετικά με τις πληρωμές, οι υποψήφιοι/ες καλούνται εμπρόθεσμα, και όχι αργότερα από την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026, να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Τηλέφωνα 22582933 και 22582934) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή και να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση panexams@schools.ac.cy εξηγώντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν, ώστε η Υπηρεσία Εξετάσεων να επιλύσει άμεσα οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν.

Επισημαίνεται ότι, μετά την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59, κανένα αίτημα για εκπρόθεσμη πληρωμή τελών ή αίτημα για απαλλαγή τελών ή αίτημα για επιστροφή τελών λόγω απαλλαγής δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Τονίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της περιόδου πληρωμών, μόνο οι αιτήσεις οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη “Ολοκληρωμένη” θα είναι έγκυρες.

Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα έχουν πληρωθεί τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη ή δεν θα έχουν τύχει απαλλαγής από τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη και θα φέρουν την ένδειξη “Ολοκληρωμένη-Εκκρεμεί η πληρωμή” δεν θα είναι έγκυρες, με αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή των υποψηφίων στις ΠΕΠ 2026 για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.