Χιλιάδες εργαστηριακοί έλεγχοι σε τρόφιμα και νερά διενεργούνται κάθε χρόνο στην Κύπρο, παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων και την προστασία της δημόσιας υγείας, δήλωσε, την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας των Τροφίμων,κατά την οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν μείωση των μη συμμορφούμενων δειγμάτων τροφίμων στο 2,7% το 2025 από 3,7% το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι Υγειονομικές Υπηρεσίες επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €47.195 σε 91 επιχειρήσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας.

Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό και την εποπτεία των επίσημων ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς και τα εργαστήρια τροφίμων.

Όπως είπε, η νέα Αρχή θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και στη διαμόρφωση ενιαίας εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, οι χιλιάδες εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται ετησίως παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα στις αρμόδιες αρχές για να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανούς κινδύνους, να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα και να προστατεύουν αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία.

Όπως είπε, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας των Τροφίμων, με σύνθημα «Από την επιβάρυνση στις λύσεις – Ασφαλή τρόφιμα παντού», αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των επιστημονικών δεδομένων στη διαμόρφωση πολιτικών, στη διαχείριση κινδύνων και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ο κ. Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε το Γενικό Χημείο του Κράτους βασικό πυλώνα παραγωγής επιστημονικών δεδομένων για την ασφάλεια των τροφίμων, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον σημαντικό ρόλο των Υγειονομικών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας τροφίμων.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, Ρεβέκκα Κοκκινόφτα, ανέφερε ότι κατά το 2025 εξετάστηκαν συνολικά 6.680 δείγματα τροφίμων και εμφιαλωμένου νερού, εκ των οποίων 187 εντοπίστηκαν εκτός προδιαγραφών, ποσοστό 2,7%.

Όπως σημείωσε, το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ανερχόταν στο 3,7%, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου.

Πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι οδήγησαν στον εντοπισμό ακατάλληλων τροφίμων και άλλων προϊόντων τόσο στην αγορά όσο και σε κρίσιμα σημεία εισόδου στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συνέβαλαν και στην εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από επιχειρήσεις τροφίμων.

Η κ. Κοκκινόφτα ανέφερε, επίσης, ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους παρέχει εδώ και δεκαετίες επιστημονική υποστήριξη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της δημόσιας υγείας, προσθέτοντας ότι η στενή συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ενισχύσει σημαντικά τις εθνικές δυνατότητες αξιολόγησης και επικοινωνίας των κινδύνων.

Ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, δήλωσε ότι κατά το 2025 στο λιμάνι Λεμεσού διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 8.096 φορτία τροφίμων, οι οποίοι περιλάμβαναν ελέγχους εγγράφων, φυσικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, κυρίως σε ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά και μπαχαρικά.

Πρόσθεσε ότι συνολικά λήφθηκαν 139 δείγματα, ενώ 11 φορτία κρίθηκαν μη συμμορφούμενα.

Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο Λάρνακας, ανέφερε ότι εξετάστηκαν 568 φορτία, πραγματοποιήθηκαν 11 δειγματοληψίες και εντοπίστηκε ένα μη συμμορφούμενο φορτίο.

Παράλληλα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε 24 γνωστοποιήσεις, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μετά τον εντοπισμό ακατάλληλων τροφίμων που συνδέονταν με άλλα κράτη μέλη.

Ο κ. Ηροδότου είπε, επίσης, ότι επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε 91 επιχειρήσεις, συνολικού ύψους €47.195, σημειώνοντας ότι τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τη νομοθεσία.

Αναφερόμενος στα παράπονα πολιτών, δήλωσε ότι κατά το 2025 υποβλήθηκαν 250 καταγγελίες για θέματα υγιεινής, όλες οι οποίες διερευνήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που, όπως είπε, ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΚΥΠΕ